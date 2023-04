«Bureaucrates intimidateurs» : les Coyotes poursuivent la Ville

Les Coyotes de l’Arizona et leur branche de développement, Bluebird Development, ont intenté une poursuite de 2,3 milliards $ envers la Ville de Phoenix pour sa tentative de sabotage du projet d’aréna à Tempe.

Il s’agit d’une réaction directe à la poursuite de Phoenix contre la municipalité de Tempe qui a été annoncée la semaine dernière. La partie demanderesse estime que la construction de l’aréna et du complexe de divertissement vient à l’encontre d’une certaine loi concernant la distance avec l’aéroport international Sky Harbour.

Ainsi, l’équipe de la Ligue nationale de hockey a assuré la réplique afin que se poursuive le projet de 2,1 milliards $. Selon elle, Phoenix aurait interféré dans le dossier en violant sa promesse de ne pas s’y opposer.

«Les Coyotes de l’Arizona et leur branche de développement, Bluebird Development, en ont assez des bureaucrates intimidateurs de Phoenix, indique la poursuite sur laquelle le journaliste Craig Morgan a mis la main mercredi. Et maintenant, la Ville de Phoenix fait face à une poursuite de 2,3 milliards $ après avoir brisé sa promesse et décidé de saboter le plan de conversion d’une hasardeuse décharge possédée par Tempe en nouveau complexe de sports et de divertissement près du Tempe Town Lake.»

«Bluebird demande des dommages et intérêts puisque Phoenix interfère sciemment et intentionnellement avec son travail [...] et parce que Phoenix a entrepris une poursuite en justice contre Tempe “dans le but de bloquer le développement du complexe de divertissement de Tempe.”»

Les Coyotes et Bluebird ont ajouté que la Ville de Phoenix avait été motivée par le «dépit et la mauvaise volonté» et que la poursuite envers Tempe était une tentative de coup politique.

Rappelons que le projet inclut également 2000 nouveaux appartements sur un espace de 46 acres. Selon le «Arizona Republic», le Tempe Entertainment District profiterait d’une exception à la loi de 1994 citée par Phoenix pour bâtir ses logements insonorisés.

Les «Yotes», eux, évoluent temporairement au Mullett Arena, un amphithéâtre de 4600 places.