Tennis: Félix Auger-Aliassime fait l'impasse sur Monte-Carlo

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a annoncé, mardi, qu'il ne prendrait pas part au tournoi sur terre battue de Monte-Carlo, qui s'amorcera sous peu.

«FAA» cite des douleurs au genou gauche, dans une publication Instagram, pour justifier son retrait.

«Malheureusement, je devrai me retirer du @rolexmontecarlomasters cette année. C’est toujours un tournoi que j’adore jouer et que j’attends avec impatience chaque année, mais il fait maintenant quelques semaines que j’ai des douleurs au genou gauche et j’ai décidé qu’il était mieux pour moi de prendre un peu temps à fin d’être en pleine forme pour mon prochain tournoi au @mutuamadridopen, a-t-il écrit. Merci pour vos messages et votre support. On se revoit sur les courts très bientôt.»

Détenteur du septième rang mondial, Auger-Aliassime a été récemment défait au troisième tour du tournoi de Miami par l'Argentin Francisco Cerundolo.

Alcaraz et Nadal déclarent également forfait

Carlos Alcaraz, la sensation espagnole du tennis mondial, a annoncé mardi qu'il ne disputerait pas le tournoi de Monte-Carlo, renonçant comme Rafael Nadal au coup d'envoi de la saison européenne sur terre battue.

«Après avoir consulté aujourd'hui (mardi) mon médecin, le Dr Lopez Martinez, à Murcie, je ne serai pas en mesure d'aller à Monte-Carlo pour lancer la saison sur terre battue», écrit le N.2 mondial. Alcaraz, qui aura 20 ans le 5 mai, précise sur son compte Twitter qu'il souffre d'arthrite post-traumatique à la main gauche et d'une gêne musculaire au dos «qui nécessitent du repos pour préparer tout ce qui est encore à venir».

De son côté, Nadal a annoncé sur Twitter qu'il est insuffisamment remis de la blessure à la jambe gauche qui l'écarte des courts depuis deux mois et demi.

Le forfait du joueur espagnol pour le premier gros tournoi de la saison européenne sur terre battue fait planer un doute sur sa présence aux Internationaux de France, à Roland-Garros (28 mai-11 juin), qu'il a remportés 14 fois, la dernière l'an passé.

«Je ne suis pas encore prêt à concourir au plus haut niveau, je ne pourrai pas jouer dans l'un des tournois les plus importants de ma carrière, Monte-Carlo», écrit l'ex-N.1 mondial, retombé au 14e rang du classement de l'ATP.

Nadal, âgé de 36 ans, n'a plus joué en compétition depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets.

Il avait ressenti une vive douleur dans le deuxième set mais était allé jusqu'au terme du match alors qu'il avait le plus grand mal à se déplacer.

Nadal avait alors évalué entre six et huit semaines la durée de son indisponibilité, tirant un trait sur les tournois Masters 1000 américains d'Indian Wells et de Miami.

Il ne pourra pas davantage défendre ses chances aux Masters 1000 de Monte-Carlo, qu'il a remporté 11 fois.

«Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties et je continue ma préparation en espérant revenir bientôt», ajoute Nadal, qui codétient avec Novak Djokovic le record de titres dans les tournois du Grand Chelem (22).

L'Espagnol accumule les problèmes physiques depuis son 14e sacre à Roland-Garros au printemps 2022, où il avait triomphé malgré un pied gauche anesthésié pour contenir la douleur provoquée par le mal chronique dont il souffre depuis l'âge de 18 ans (syndrome de Müller-Weiss).

Une déchirure abdominale notamment l'avait contraint ensuite à renoncer à jouer sa demi-finale à Wimbledon un mois plus tard.

Sa longue absence des courts l'a fait sortir du Top 10 du classement mondial le 20 mars pour la première fois depuis avril 2005.