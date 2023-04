Rouge et Or : Arnaud Desjardins en stage chez les Blue Bombers

Avant de reprendre le collier avec ses coéquipiers du Rouge et Or de l’Université Laval, le quart-arrière Arnaud Desjardins aura la chance de vivre une immersion dans l’univers du football professionnel.

En mai, l’athlète de 23 ans participera au camp d’entraînement des Blue Bombers de Winnipeg. Il a obtenu cette opportunité dans le cadre du programme de stages pour les quarts-arrière universitaires canadiens de la Ligue canadienne de football (LCF).

«C’est une occasion en or de voir comment les quarts-arrière professionnels se préparent. Je vais également pouvoir me mesurer à eux et voir où se situe mon niveau», a indiqué Desjardins.

Le pivot se trouve bien chanceux d’avoir été jumelé avec une organisation considérée par plusieurs comme l’exemple à suivre dans la LCF. Les Blue Bombers ont pris part aux trois derniers matchs de la coupe Grey et ont soulevé le précieux trophée à deux reprises.

«C’est super pour moi de pouvoir vivre cette expérience dans une organisation gagnante. Je vais aussi côtoyer le quart-arrière Zach Colaros, qui a tout gagné dans cette ligue-là. C’est probablement le meilleur joueur du circuit canadien en ce moment. De pouvoir apprendre de lui, c’est quelque chose qui me motive.»

En attendant son tour

Desjardins caresse le rêve d’évoluer dans la LCF quand son parcours universitaire prendre fin. Il faudra toutefois qu’une équipe lui en offre l’occasion. Il est très rare de voir un quart-arrière canadien diriger une attaque dans le circuit, même s’il y a eu quelques exceptions dernièrement.

«On commence à voir des quarts-arrière canadiens, même s’il n’en a pas énormément. Nous avons tout de même vu un gars comme Tre Ford se faire repêcher en première ronde [par les Elks d’Edmonton en 2022]. Nathan Rourke a été excellent dans la LCF avant de faire le saut dans la NFL», a souligné Desjardins.

«J’espère qu’une certaine ouverture se créera dans les prochaines années pour notre position», a ajouté celui qui sera admissible au repêchage de la LCF en 2025.

Continuer de bâtir

Pour obtenir une éventuelle opportunité chez les professionnels, Desjardins a bien l’intention de continuer à faire sa marque avec le Rouge et Or. Le natif de la métropole a joué un rôle prédominant dans la conquête de la coupe Vanier des siens en 2022 et souhaite ajouter le plus de bagues de championnat possible à sa collection d’ici la fin de son parcours universitaire.

Desjardins comptera d’ailleurs sur plusieurs des armes offensives qu’il possédait l’an dernier lors de la prochaine saison, dont un certain Kevin Mital.

«Nous perdons quelques gros morceaux, comme [le receveur de passes] Antoine Dansereau-Leclerc et deux super bons joueurs de ligne à l’attaque. Mais, la majorité de mes coéquipiers en attaque seront encore là. C’est très excitant de pouvoir continuer à bâtir la chimie que nous avons depuis les dernières années.»

Une chimie entre plus forte entre Desjardins et Mital a de quoi faire trembler ceux qui auront la lourde tâche de les contrer en 2023. En 12 matchs l’an dernier, le receveur étoile a attrapé 85 passes envoyées par Desjardins en sa direction pour 1122 verges et 17 touchés.