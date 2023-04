Reconstruction: les Canadiens en avance sur les Red Wings

Les Canadiens de Montréal et les Red Wings de Detroit sont deux équipes en pleine reconstruction. Laquelle des deux est la plus avancée dans son processus?

La réponse est le Tricolore, a soutenu notre collaborateur Tony Marinaro dans sa chronique à l’émission «JiC», mardi, sur les ondes de TVA Sports. Voyez ses arguments dans la vidéo ci-dessus.

Même s’il considère que les Canadiens sont plus près que les Wings de redevenir une équipe pouvant aspirer à la coupe Stanley, Marinaro reconnaît qu’il y a plusieurs bons jeunes joueurs à Detroit, dont Moritz Seider et Marco Kasper, «mais ils n’ont pas de Cole Caufield et les Canadiens ont plus de bons joueurs», a-t-il souligné.

«Ce que j’aime de Detroit, c’est qu’ils ne font pas beaucoup d’erreurs au repêchage dans les deux premières rondes. Ils ont le don de choisir des joueurs qui passent sous le radar. À Montréal, on se pose plus de questions.»