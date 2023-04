NFL: les Cardinals ont-ils triché?

Une plainte a été déposée contre le propriétaire des Cardinals de l’Arizona, Michael Bidwill, auprès du commissaire Roger Goodell pour une affaire où le milliardaire aurait demandé à des employés de tricher.

C’est ce qu’a appris le réseau ESPN, mardi.

La plainte provient de l’ancien vice-président des «Cards» Terry McDonough. Il affirme que le propriétaire l’a forcé à utiliser un téléphone clandestin [burner-phone] pour discuter avec le directeur général Steve Keim, pendant que ce dernier était suspendu par la NFL. L’entraîneur-chef Steve Wilks aurait été contraint de faire de même.

Pendant le camp d’entraînement de la saison 2018, le DG a été suspendu pour cinq semaines après avoir plaidé coupable à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies.

McDonough et Wilks auraient dit à Bidwill qu’ils refusaient de transgresser les règles du circuit. Le propriétaire leur aurait ensuite remis un avertissement pour insubordination.

L’ancien VP a par ailleurs affirmé toujours être en possession du téléphone clandestin et que l’objet contient des preuves de communication avec le directeur général suspendu.

Les «Cards» crient au scandale

«À contrecœur, nous sommes obligés de fournir une réponse publique ainsi qu'un contexte plus large pour certaines actions décevantes et irresponsables de Terry McDonough, a déclaré le conseiller externe en relations publiques des Cardinals, Jim McCarthy, dans un communiqué. Les affirmations qu'il a faites dans un dossier d'arbitrage sont extrêmement fausses, téméraires et il s'agit d'un stratagème opportuniste pour obtenir un gain financier.»

«Notre position était cohérente avec les nombreux efforts que nous avons déployés pour accommoder Terry pendant son temps avec l'équipe, malgré les difficultés dans sa vie personnelle et son comportement souvent instable envers ses collègues, a-t-il ajouté. C'est pourquoi nous sommes attristés de voir que Terry s'en prend maintenant à notre organisation avec des dénigrements et des menaces qui sont absurdement en contradiction avec les faits. Cette action inutile et vindicative de Terry visait à calomnier ses collègues, notre propriétaire Michael Bidwill, et notre équipe avec des accusations farfelues.»

McDonough a été congédié par les «Cards» en 2019. Dans sa plainte, il affirme que l’attitude du propriétaire à son égard lui a bloqué des possibilités d’avancement professionnel. Il mentionne aussi que Bidwill a fait de la discrimination à l’endroit d’employées enceintes et de membres du personnel issus des minorités visibles.

Les Cardinals ont maintenant 20 jours pour répondre officiellement à la plainte. Par la suite, le commissaire décidera si l’affaire mérite d’être entendue par un arbitre.