LNH: match d'une importance capitale pour les Penguins

Les Penguins de Pittsburgh n'ont plus le droit à l'erreur. Mardi, ils tenteront de conserver leur maigre avance en position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Est en affrontant les Devils du New Jersey.

La formation de la Pennsylvanie (86 points) a actuellement un petit point d'avance sur les Panthers de la Floride (85 points) alors que les deux équipes ont cinq parties à disputer à la saison 2022-2023.

Les Penguins ont remporté leur dernier match alors que les Panthers surfent sur une séquence de trois gains.

De leur côté, les Devils sont deuxièmes au classement de la section Métropolitaine, trois points derrière les puissants Hurricanes de la Caroline.

Un petit coussin supplémentaire pour le Kraken?

Plus tard en soirée, le Kraken de Seattle affrontera les Canucks de Vancouver.

Avec 92 points, le Kraken est en position de première équipe de repêchée dans l'Ouest, trois points devant les Jets de Winnipeg, en position de deuxième équipe repêchée, et cinq points devant les Flames de Calgary, qui tentent de se faufiler dans le portrait des séries éliminatoires.

Ainsi, une victoire donnerait un petit coussin supplémentaire à la formation de l'État de Washington au classement.

De leur côté, les Canucks sont éliminés des séries éliminatoires, avec 75 points.