LNH: le père d'un espoir de haut niveau mystérieusement décédé

Le père du hockeyeur Matvei Michkov, pressenti pour figurer parmi les quatre premiers joueurs sélectionnés au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), a été retrouvé mort dans une étendue d’eau à Sotchi, où son fils évolue dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

D’après le média russe Sport Express, l’homme de 51 ans était porté disparu depuis deux jours. Une enquête a été ouverte relativement à cette mort suspecte.

«Ce sont des nouvelles horribles. Nous connaissions tous Andrei Vladislavovich bien. Il était une merveilleuse personne, un excellent père de famille ayant élevé Matvey pour lui permettre de bien commencer sa vie. Le décès d’Andrei constitue une perte immense pour le hockey», a affirmé le HC Sotchi par voie de communiqué.

Matvei Michkov fait partie des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage et a longtemps été considéré comme le principal rival de Connor Bedard pour le premier rang au total de l'encan 2023. En 27 matchs avec le HC Sotchi cette saison, il a récolté 20 points. Avec son contrat dans la KHL qui ne se termine pas avant la fin de la saison 2025-2026 et la situation qui prévaut actuellement en Russie, plusieurs recruteurs pensent qu'il sera repêché plus loin que prévu en juin.

-Avec la collaboration de Kevin Dubé, du «Journal de Québec»