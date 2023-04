Les Panthers viennent à bout de Devon Levi et s’approchent des séries

Les Sabres de Buffalo n’ont pas regretté d’avoir confié la plus importante mission de leur saison à la recrue Devon Levi. Ils n’ont toutefois pas pu soutenir le gardien montréalais offensivement et ont plié l’échine 2 à 1 face aux Panthers de la Floride, mardi au FLA Live Arena.

Le natif de Dollard-des-Ormeaux a été excellent entre les poteaux à son deuxième départ dans la Ligue nationale de hockey. Il a résisté à 34 des 36 tentatives des hôtes et a su garder les siens dans le match en effectuant plusieurs arrêts clés.

Il a réservé sa plus belle parade à son compatriote Anthony Duclair, tandis qu’une égalité de 1 à 1 persistait en début de deuxième vingt. Levi s’est étendu de tout son long pour frustrer l’attaquant des Panthers, qui était certain d’avoir son deuxième but de la saison au bout de sa palette.

Matthew Tkachuk, qui d’autre, a cependant inscrit le filet de la victoire en redirigeant un tir de Brandon Montour en tout début de troisième vingt.

Aaron Ekblad a quant à lui répliqué à Dylan Cozens, lui qui avait ouvert la marque en avantage numérique en première période.

Grâce à ce gain, les Panthers ont dépassé les Penguins de Pittsburgh au deuxième rang parmi les équipes repêchées dans l’Est.

D'ailleurs, la victoire du club de la Floride a officiellement éliminé les Capitals de Washington de la course aux séries. Ils ne disputeront pas de hockey éliminatoire pour la première fois depuis 2014.

Mercer fait mal aux Penguins

Au Prudential Centre, les Devils du New Jersey ont porté un dur coup aux Penguins en l’emportant 5 à 1, notamment grâce au tour du chapeau de Dawson Mercer.

Le jeune attaquant terre-neuvien a touché la cible lors de chacun des engagements pour porter sa récolte à 27 filets cette saison. Il a complété son triplé en poussant le disque dans une cage presque abandonnée, le gardien Tristan Jarry étant complètement déporté après une descente à trois contre un.

Dougie Hamilton s’est quant à lui approché à un but d’Erik Karlsson et du premier rang chez les défenseurs du circuit en enfilant l’aiguille pour la 21e fois de la saison.

Timo Meier a aussi démystifié Jarry, qui a flanché cinq fois en 35 lancers.

Bryan Rust a sauvé l’honneur des siens et empêché Vitek Vanecek de signer le blanchissage en noircissant la feuille de pointage en troisième période.

Necas joue encore les héros

Au PNC Arena, Martin Necas a marqué son quatrième but en prolongation de la campagne ー un sommet dans la LNH ー pour mener les Hurricanes de la Caroline vers un gain de 3 à 2 face aux Sénateurs d’Ottawa.

Le jeune attaquant tchèque a ainsi dépassé un groupe de cinq patineurs, dont fait partie le Québécois Kristopher Letang, qui ont joué les héros trois fois en période supplémentaire cette saison.

Necas a ruiné le premier départ du portier finlandais Leevi Merilainen dans le circuit Bettman en trompant sa vigilance d’un laser sous la barre transversale.

Seulement quelques jours après avoir fait ses débuts professionnels en Amérique du Nord, avec les Senators de Belleville, Merilainen a très bien paru face aux «Canes». Le gardien de 20 ans a effectué 34 parades.

Aussi auteur d’une violente mise en échec aux dépens de Shane Pinto, Jesperi Kotkaniemi a ouvert la marque après seulement 110 secondes de jeu. Il a préparé la réussite de Brady Skjei quelques minutes plus tard, s’approchant à un point du plateau des 40.

De son côté, le vétéran Claude Giroux a atteint la marque des 30 buts pour la deuxième fois de sa carrière. Brady Tkachuk a été l’autre marqueur des «Sens».

Avec quatre matchs à disputer, l’équipe ottavienne peut pratiquement dire adieu à son rêve de participer au bal printanier. Elle accuse six points de retard sur la dernière place y donnant accès.