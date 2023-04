La détermination a poussé Kristopher Letang a un autre niveau

Publié aujourd'hui à 15h17

Mis à jouraujourd'hui à 15h17

Les années passent vite. Kristopher Letang vient de disputer son 1000e match dans la LNH.

Il me semble qu’il n’y a pas si longtemps, j’observais Letang dans l’uniforme des Gaulois du Collège Charles-Lemoyne.

Au début des années 2000, je suivais de près la Ligue Midget AAA et la Ligue junior majeur du Québec à titre de journaliste et de descripteur.

J’ai vu pour la première fois Letang lors de la saison 2002-2003. Il avait 15 ans. Il était petit (5’10 – 162 livres), il était talentueux, mais il avait plusieurs aspects de son jeu à polir, notamment défensivement.

En 2003, j’étais présent et en fonction lorsque Letang a été repêché par les Foreurs de Val-d’Or. Cette journée, Letang n’était pas un sujet de discussions. Tous les regards étaient plutôt tournés vers Sidney Crosby, qui avait été le premier choix par l’Océanic de Rimouski.

Letang avait été un choix de deuxième ronde, soit le 27e joueur choisi lors du repêchage. Il était le troisième joueur sélectionné par les Foreurs cette journée-là, après le défenseur Luc Bourdon et le gardien Guillaume Blouin.

L’année suivante, les Foreurs ont envoyé Letang jouer une autre saison au niveau Midget AAA, où il a dominé. Lors de la saison 2003-2004, Letang a été nommé le défenseur de l’année au Québec. Je me souviens d’avoir vu une grande amélioration dans son jeu, dans son niveau de confiance et dans son niveau de compétition.

Letang s’est amené dans la LHJMQ à l’âge de 17 ans. Sa saison recrue fut modeste, mais on voyait qu’il avait du potentiel. Il y avait des interrogations notamment sur son jeu défensif et sur sa petite taille. C’est sûrement pour ces raisons que les Penguins l’ont choisi au troisième tour au repêchage de 2005.

C’est à partir de ce moment que Letang a commencé à retenir l’attention. Il a été très bon pour les Foreurs à l’âge de 18 et 19 ans. Il avait d’ailleurs été le capitaine de l’équipe valdorienne en 2006-2007 et il les a d’ailleurs menés à la finale.

En plus, lors de cette période, Letang a représenté deux fois le Canada au Championnat du monde junior (2006-2007), remportant deux fois la médaille d’or, en plus d’avoir été le capitaine en 2007.

Et le reste fait partie de l’histoire.

1000 matchs.

3 Coupes Stanley.

Meilleur pointeur chez les défenseurs dans l’histoire des Penguins.

Tout le crédit lui revient

Être un bon joueur junior et être un bon joueur dans la LNH sont deux choses complètement différentes.

Croyez-moi, il était impossible, il y a maintenant 20 ans, de prédire que Letang allait connaître autant de succès dans la LNH.

Tout le crédit lui revient. Il a été déterminé, discipliné et il a fait tous les efforts en son possible pour s’améliorer et pour devenir un incontournable dans la LNH.

Son jeu offensif a toujours été là. Ce qui m’a toujours impressionné, c’est l’amélioration fulgurante de son jeu défensif ainsi que le niveau de compétition très élevé qu’il a ajouté à son jeu. Letang est devenu un défenseur difficile à affronter malgré le fait qu’il n’a jamais été le plus grand ni le plus gros.

Quand je pense à Letang, trois mots me viennent à l’esprit : courage, détermination et discipline.

Letang mérite tous les honneurs qu’il reçoit présentement. Je suis chanceux d’avoir été un témoin privilégié de sa carrière.