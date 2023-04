«Il nous manque terriblement» - Chantal Machabée

Alors que le triste anniversaire de son décès approche, le nom de Guy Lafleur refait surface dans l'actualité avec la parution du livre Guy Lafleur et nous.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, l'un des coauteurs du livre, Steven Finn, en a dévoilé un peu plus sur ce que les lecteurs auraient à se mettre sous la dent.

«Il y a 50 chapitres pour 50 témoins. Les gens ont été tellement généreux. Dans chaque chapitre, il y a des anecdotes savoureuses. On en apprend toujours un peu plus sur lui. On ne voulait pas chercher la controverse, on voulait vraiment les anecdotes et les expériences des gens avec Guy.»

L'un des chapitres du livre raconte la relation entre le «Démon blond» et Chantal Machabée. La vice-présidente aux communications hockey des Canadiens de Montréal est toujours émotive lorsque vient le temps de parler de son idole.

«Ça ne fait toujours pas de sens. On en parle régulièrement de Guy Lafleur. Il nous manque énormément, mais j'ai l'impression qu'il est quand même ici. J'ai vraiment l'impression que son âme vient nous voir une fois de temps en temps. Il nous manque terriblement.»

L'ancienne journaliste a également partagé une anecdote sur les nombreux souvenirs qu'elle a pu garder sur son joueur préféré.

«Ce que je retiens le plus de Guy, c'est la grandeur de l'homme. Il était extrêmement attachant. Je le voyais signer des autographes pendant des heures. Tout le monde pouvait aller le voir pour jaser avec lui ou prendre des photos. Il s'informait de toi, de ta famille et de tes enfants. Guy Lafleur voulait faire plaisir à tout le monde. Pour lui, c'était viscéral. Il avait besoin de ça. Je me plais à dire que j'ai encore 52 autographes de Guy Lafleur chez ma mère.»

Steven Finn confirme aussi que les lecteurs pourront réaliser à quel point Guy Lafleur était un humain exceptionnel à la lecture du livre.

«Évidemment, c'est la grande générosité de Guy. À quel point, il pensait à tout le monde. Il prenait soin des gens et c'était un gars super généreux. On sait à quel point il a été un grand joueur, mais tu ne deviens pas l'idole d'un peuple en raison de tes exploits sur la patinoire.»

