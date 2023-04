EN DIRECT: Red Wings - Canadiens

Les Canadiens affrontent actuellement les Red Wings.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

17:05- Brendan Gallagher menace sur le jeu de puissance, mais Ville Husso ferme la porte.

15:21- Simon Edvinsson est chassé. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

10:09- BUT DET 2-0 David Perron s'échappe et se moque de Cayden Primeau pour marquer un superbe but. Son 21e de la saison porte la marque à 2-0 en faveur de Detroit.

04:55- BUT DET 1-0 Lucas Raymond décoche un tir parfait qui bat Cayden Primeau. Son 17e de la saison ouvre la marque.

03:24- Sur le jeu de puissance, Mike Matheson décoche un puissant tir. Ville Husso réalise l'arrêt.

02:13- Ben Chiarot est chassé. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Ville Husso Fiche: 25-19-6 / Moyenne de buts alloués: 3,01 / Taux d’efficacité: 89,9%

Cayden Primeau Fiche: 0-1-0 / Moyenne de buts alloués: 2,28 / Taux d’efficacité: 90,9%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis