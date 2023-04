«On se tirait dans le pied» - Martin St-Louis

Malgré la mauvaise prestation contre les Red Wings, Martin St-Louis assure que son équipe était prête pour ce match.

C'est ce qu'il a déclaré lors de son point de presse après la rencontre.

«C'est certain que c'est dommage. Ce soir, on avait des bonnes intentions. On se tirait dans le pied. Notre exécution n'était pas excellente.»

L'entraîneur-chef des Canadiens estime également que les joueurs commencent à ressentir la fatigue de la saison.

«Je ne pense pas qu'ils sont découragés, mais je pense qu'ils sont fatigués. Les gars veulent bien faire, mais c'est difficile parfois.»

