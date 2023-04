Du travail vite et bien fait de Leylah Annie Fernandez

La Montréalaise Leylah Annie Fernandez a offert une performance solide au premier tour du tournoi de tennis de Charleston, mardi, disposant de la Moscovite Evgeniya Rodina en deux manches de 6-3 et 6-2.

La 51e joueuse du circuit féminin a mis 1 h 14 min pour vaincre la détentrice du 330e rang à leur toute première confrontation.

Fernandez a réussi quatre bris en sept occasions et a concédé son service une fois. Même si elle a conservé un pourcentage d’efficacité de 43,1 % quand elle détenait les premières balles, elle a remporté 63,6 % des échanges disputés sur son service initial et 75,9 % de ceux joués sur son second. Au total, la gagnante a mis la main sur 61 points contre 40 seulement pour sa rivale.

La tâche de l’athlète de la Belle Province sera plus ardue en deuxième ronde, car elle affrontera l’Espagnole Paula Badosa, 12e favorite à cet événement sur terre battue et 33e au monde.

Ailleurs dans la WTA, la Québécoise Eugenie Bouchard disputera son match de deuxième tour au tournoi de Bogota contre la Russe Kamilla Rakhimova, 90e raquette mondiale et quatrième tête de série.

Pour sa part, la Canadienne Carol Zhao (174e) a rendez-vous avec la Britannique Francesca Jones (817e).