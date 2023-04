Dernier tour de piste pour Marc Joannette

L’arbitre québécois Marc Joannette fera ses adieux à la Ligue nationale de hockey, mardi soir, lors du duel entre le Canadien de Montréal et les Red Wings de Detroit présenté au Centre Bell.

Natif du quartier montréalais de Verdun, Joannette sera entouré de trois autres officiels de la Belle Province pour l’occasion : l’arbitre Francis Charron et les juges de ligne Jonny Murray et Michel Cormier.

Ainsi, 25 ans après le début de sa longue et fructueuse carrière, Joannette sera d’office pour un 1520e et dernier duel de saison régulière. Il a aussi enfilé le maillot zébré pour 172 matchs éliminatoires et a travaillé lors de trois finales de la coupe Stanley.

Parmi ses autres faits d’armes, il a aussi arbitré plusieurs matchs extérieurs et des rencontres lors des Jeux olympiques de 2010 et de la Coupe du monde de hockey de 2004.

Selon les informations partagées par le site web de l’Association des officiels de la Ligue nationale de hockey, l’homme de 54 ans a amorcé sa carrière à l’âge de 17 ans, œuvrant surtout dans des parties de niveau junior dans la région du lac Saint-Louis.

Il a ensuite passé 11 campagnes en tant que juge de ligne et arbitre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avant de faire le saut chez les professionnels en 1998, dans la Ligue américaine. Seulement deux ans plus tard, il faisait ses débuts à temps plein dans le meilleur circuit de hockey au monde.

Au début du mois de mars, le CH et les Rangers de New York avaient d’ailleurs souligné le 1500e match de Joannette dans le circuit Bettman en lui remettant des chandails commémoratifs.

Le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie a vanté son travail à l'émission JiC, lundi (à voir dans la vidéo ci-dessus).