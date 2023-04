DANS LA MIRE DU CH? | Le virtuose de l'attaque qui divise la planète hockey

«Il y aura toujours des gens pour te critiquer. Ça n’arrêtera jamais! Moi, j’essaie de me faire une armure face à tout ça. J’ai confiance en mes moyens et je connais mes forces. J’ai toujours produit au cours de ma vie, peu importe le calibre dans lequel j’ai joué. Donc les critiques ne m'inquiètent pas vraiment.»

Le «scouting», ou «l’évaluation de jeunes espoirs» si vous préférez, a ceci de spécial que les opinions concernant un joueur donné sont illimitées et, jusqu'à preuve du contraire, se valent toutes autant les unes que les autres.

Le cas d’Andrew Cristall, un ailier gauche de 17 ans admissible au prochain repêchage, illustre parfaitement cette réalité.

Voyez son entrevue complète avec TVA Sports en vidéo principale.

Crédit photo : Paige Bednorz

Le joueur des Rockets de Kelowna a terminé la saison 2022-2023 en affichant la troisième meilleure moyenne de points par match de toute la Ligue junior de l’Ouest (WHL) en vertu d’un retentissant ratio de 1,759. Cristall n’est devancé à ce chapitre que par Logan Stankoven, (19 ans et joueur par excellence de la WHL l’an dernier) et... un certain Connor Bedard, qui est également l'un de ses meilleurs amis.

Sa fiche finale? 95 points, dont 39 buts... en 54 matchs. Pour vous donner une idée, on parle d'une meilleure moyenne offensive (au sein du même circuit) que celle d'un certain Zach Benson, un espoir qui, aux yeux de plusieurs, semble avoir une place assurée au sein du top 6 de l'encan de juin.

Pourtant, comme on le disait plus haut, Cristall, un attaquant de 5 pieds 10 pouces et 165 livres, est de son côté très loin de faire l’unanimité à travers la planète hockey. Les différents intervenants et classements d’espoirs ne s'entendent pas au sujet du patineur.

Certains le classent parmi les dix premières sélections potentielles, alors que d’autres l’excluent carrément du top 20.

Et Cristall, dans tout ça? À quel rang se voit-il être appelé sur l’estrade du Bridgstone Arena, en juin?

«Honnêtement, je pense que je mérite d’être repêché parmi les trois premiers. Mais c'est ce que tu fais ensuite qui compte, peu importe ton rang de sélection.»

Bon, voilà le débat relancé...

Des mains de soie

En observant le jeu d’Andrew Cristall, deux aspects bien précis captent rapidement l’attention: son maniement de rondelle et son calme lorsqu’il en a possession. Dès le moment où il touche «l’objet», le jeu semble changer de rythme et prendre... le sien. C’est lui le patron.

«Je trouve que mon jeu ressemble à celui de Mitch Marner, image le jeune homme. J’aime contrôler l’action. Je veux constamment provoquer les défenseurs et faire une différence.»

Et à en croire l'habile hockeyeur, ses impressionnantes aptitudes sont le fruit d'un peaufinage entamé il y a fort longtemps.

«Je pratique mes habiletés avec la rondelle depuis aussi loin que je me le rappelle. À la maison, j’avais toujours un bâton et une balle ou une rondelle et je dribblais sans arrêt. J’ai aussi effectué d’innombrables lancers dans ma cour arrière. Ça a duré pendant de longues années et c’est ce qui constitue les meilleurs moments de mon enfance. Le hockey a toujours été ma plus grande passion.»

Né à Vancouver, le numéro 28 des Rockets a commencé le hockey à l’âge de cinq ans.

«Et je pense avoir réalisé que j’avais un gros potentiel lors de ma deuxième année Bantam, lorsque se tenait le repêchage de la WHL, ajoute-t-il. Les équipes qui s’intéressaient à moi étaient quand même nombreuses et je me suis alors dit que je pourrais, avec du travail, avoir un jour une opportunité de jouer dans la LNH.»

«C’est assurément un aspect sur lequel je travaille fort»

Si Cristall compare son jeu à celui de Mitch Marner pour ce qui est de l'offensive, il faut quand même préciser que dans les dernières années, le no 16 des Maple Leafs a ajouté une corde à son arc : il a commencé à évoluer en désavantage numérique et à relever des missions défensives.

Paradoxalement, les principaux dénigreurs d’Andrew Cristall lui reprochent son manque de vigueur et d’engagement, lorsqu’il n’a pas la rondelle. Mis au fait de ces commentaires, l’attaquant semble quelque peu dérangé.

«Depuis quelques temps, je joue beaucoup en désavantage numérique et c’est quelque chose que je demandais depuis longtemps. Je pense humblement que j’accomplis une solide besogne à cet égard. C’est assurément un aspect sur lequel je travaille fort. Je me considère meilleur défensivement qu’à mon arrivée dans la WHL il y a deux ans.

«Je regarde beaucoup de vidéos sur l’aspect défensif du jeu et je parle régulièrement avec mes entraîneurs à ce sujet. Je sais très bien que c’est quelque chose d’important pour quiconque souhaite s’établir dans la LNH.»

L'auteur de ces lignes épie le jeu de Cristall depuis déjà un bon moment. Bien qu'il ne soit pas nécessairement une référence défensive, son jeu sans la rondelle est beaucoup moins mauvais que certains l'avancent.

Cristall triche effectivement beaucoup moins qu'à sa première saison junior et se positionne mieux dans son territoire. Il est également plus impliqué et efficace dans ses batailles pour la rondelle.

Bon, ce n'est pas parfait. Loin de là, même. Mais le jeune homme met des efforts et ces efforts paraissent de plus en plus. Il y a progression.

Et ultimement, ce n'est pas pour ses qualités de tueur de pénalités ou de train en échec-avant qu'une équipe ajoutera Andrew Cristall à sa banque d'espoirs.

«J’ai toujours été un joueur qu’on sous-estimait»

Malgré son impressionnante position finale au classement des pointeurs de la WHL, Andrew Cristall était, jusqu’à tout récemment, relativement méconnu des amateurs de hockey.

Le nom du patineur a commencé à circuler davantage vers la fin novembre, lorsque son total de points s’est considérablement rapproché de celui de Connor Bedard. Plusieurs ont alors compris/reconnu que Cristall méritait davantage d'attention.

«J’ai toujours été un joueur qu’on sous-estimait. L’an dernier, j’ai eu une bonne saison et j’étais confiant de récidiver cette année. Je sais que certaines personnes sont surprises de mon rendement, mais pas moi, pour être franc. Ce n’est que le fruit de mes efforts», commente le principal intéressé avec ce fameux aplomb qui revient souvent lors de l’entrevue.

Crédit photo : Steve Dunsmoor

Un vieux sage a déjà lancé : «si tu ne crois pas en toi, qui le fera?»

Andrew Cristall, clairement, croit beaucoup en lui. Et le contraire, pour être franc et considérant tout le talent qu'il possède, serait scandaleux.

Andrew Cristall sur son amitié avec Connor Bedard

«Nous nous sommes rencontrés quand nous avions six ans au sein d’une équipe de hockey de printemps. Notre amitié a débuté à ce moment et s’est juste solidifiée au fil des années. Pendant longtemps, nous étions coéquipiers l’hiver et adversaires l’hiver.»

«Tu trouves son lancer efficace, aujourd’hui? Figure-toi que ce fameux tir est meilleur que celui de tout les autres depuis son enfance! Déjà tout jeune, il décochait deux fois plus fort et rapidement que tous les autres enfants!»

«C’est un gars très énergique! Pour être franc, la majorité de nos activités sont liées au sport, quand nous nous voyons. Nous jouons au golf, au tennis, au spikeball et au pickleball. Bon, il n’a pas gagné souvent contre moi au pickleball (rires). Honnêtement, c’est un très bon ami avec qui j’ai toujours du plaisir.»

Andrew Cristall

Rockets de Kelowna

Ailier gauche

5 pieds 10 pouces, 165 livres

Saison 2022-2023 (54 matchs): 39 buts, 56 aides - 95 points