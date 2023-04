CH: la saison 2022-2023 sera-t-elle dans le top 10 des pires campagnes de l’équipe?

La pénible saison du Canadien de Montréal tire à sa fin et si la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis continue d’empiler les défaites lors de ses cinq derniers matchs, elle se taillera une place peu enviable dans l’histoire de la concession.

Avant d’accueillir les Red Wings de Detroit au Centre Bell, mardi, le Tricolore affichait au compteur 66 points en 77 rencontres, ce qui lui valait une moyenne de ,429. Il s’agit de la 11e plus faible de tous les temps chez le Canadien et les probabilités de réduire davantage ce chiffre sont réelles, avec notamment des duels contre les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston d’ici la fin du calendrier régulier.

Si le Bleu-Blanc-Rouge chute sous ,427 cette année, la formation 2022-2023 sera officiellement l’une des 10 pires de son histoire. La cuvée 1939-1940 demeure celle ayant terminé avec la plus basse moyenne, soit ,260, en vertu d’un pauvre dossier de 10-33-5 et de 25 points. Les hommes de St-Louis peuvent se consoler à l’idée qu’ils auront mieux fait que l’équipe de l’an passé ayant fini avec 55 points, bons pour une moyenne de ,335, la troisième moins bonne depuis les débuts du CH dans la Ligue nationale.

Au cours du présent siècle, les formations de 2021-2022, de 2000-2001 (70 points, moyenne de ,427) et de 2017-2018 (71 points, moyenne de ,433) ont également été incapables de franchir la barre de ,500, à l’image de celles de 2002-2003 et de 2011-2012, qui ont amassé respectivement 77 et 78 points en 82 sorties.

En date de mardi, le Canadien occupait le 28e rang du classement général de la Ligue nationale de hockey. En queue de peloton, les Ducks d’Anaheim (31es, 56 points) et les Blackhawks de Chicago (32es, 54 points) ont fortement amélioré leurs chances de finir dans la cave, ayant tous perdu leurs huit derniers affrontements en temps réglementaire.