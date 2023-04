La saison de l'attaquant des Canadiens de Montréal Christian Dvorak s'est terminée le 7 mars en raison d'une blessure à un genou.

Mais avant ça, il a disputé 64 matchs et selon Joël Bouchard, ce sont les 64 matchs les plus difficiles à évaluer chez les joueurs du Tricolore en 2022-2023.

«C'est un joueur de la Ligue nationale, c'est clair, mais souvent, on ne le voit pas, a-t-il dit à JiC, mardi. Dans l'organisation, c'est probablement le gars que je l'ai le plus de difficulté à évaluer. C'est un gars très mystérieux.

«Ce que j'aime moins aussi, c'est qu'il n'amène pas une grande passion dans un match de hockey. C'est une énigme pour moi. C'est le gars le plus inodore et incolore que j'ai vu à Montréal. Il tombe toujours entre deux chaises. Il joue 17 minutes et tu te demandes si tu l'as vu. C'est rare un gars de même.»

Voyez la chronique complète de Joël Bouchard dans la vidéo ci-dessus.