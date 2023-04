Résumé de WrestleMania en direct de Los Angeles

Aujourd’hui aux «Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade, en direct de Los Angeles et tout de suite après la conclusion de la deuxième soirée de WrestleMania, nous reviennent avec leurs impressions des deux soirs du plus gros spectacle de l’année dans le monde de la lutte professionnelle.

La victoire d’Owens et Zayn, celle de Roman, en plus des performances de Rhea Ripley, Gunther, des Mysterio, ce WrestleMania se situe parmi les meilleurs.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :