Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 4 avril qui en valent le détour.

Hockey : Canadien de Montréal c. Red Wings de Detroit

C’est l’hécatombe chez le Canadien en ce qui concerne les blessures. Dans la dernière semaine, l’organisation a annoncé que les saisons de David Savard, Josh Anderson, Kaiden Guhle et Alex Belzile étaient terminées. Ces noms s’ajoutent à une liste qui en comprend déjà plusieurs.

Il faut donc s’attendre à ce que le CH ait une formation assez diminuée pour le reste de sa saison. Les Red Wings devraient profiter de cette situation pour aller chercher la victoire au Centre Bell.

Prédiction : Victoire des Red Wings– 1,86

Hockey : Sabres de Buffalo c. Panthers de la Floride

Les Sabres et les Panthers disputeront l’un des matchs les plus importants de leur saison, eux qui sont au cœur de l’excitante course aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est.

Les deux équipes sont présentement sur des séries de victoires. L’affrontement de mardi devrait être assez offensif. Les deux formations ont inscrit au moins trois buts chacune à leurs trois dernières sorties.

Prédiction : Plus de sept buts inscrits – 1,86

Tennis : Leylah Annie Fernandez c. Evgeniya Rodina

Leylah Annie Fernandez disputera son match de premier tour au tournoi de Charleston contre une adversaire beaucoup moins bien classée qu’elle. En effet, Evgeniya Rodina occupe le 330e rang mondial, ce qui représente 279 échelons de plus que la Québécoise.

Fernandez connait cependant des ratés dernièrement, elle qui n’a pas franchi le deuxième tour d’une compétition depuis le tournoi de Doha au début du mois de février. Une victoire en trois manches de la native de Montréal pourrait s’avérer payante.

Prédiction : Victoire de Fernandez en trois manches – 4,20