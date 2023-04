L'objectif ultime de Lily Bernier

Littéralement née dans l’eau, Lily Bernier était prédestinée à se passionner pour les sports aquatiques !

La jeune athlète a donc commencé très tôt la natation, un sport qu’elle trouvait quelque peu redondant, avant de se tourner vers la natation artistique à l’âge de 7 ans.

Dès son premier entraînement, ce fut un coup de foudre instantané et, quelques mois plus tard, Lily montait déjà sur le podium lors de différentes compétitions.

La nageuse a finalement rejoint le réseau national à l’âge de 11 ans où elle a continué à s’illustrer, que ce soit en solo, en duo, en équipe ou en figures imposées.

Quel est ton moment le plus mémorable en compétition ?

Ma plus grande réalisation sportive est à coup sûr d’avoir terminé au premier rang solo au Canada dans la catégorie 13-15 ans, lors des Qualifications nationales 2022, à Saskatoon ! J’étais tellement heureuse et fière de moi, d’autant plus que c’était la première fois que je participais à une compétition hors Québec et que nous sortions à peine de la pandémie. Je crois que je me souviendrai de ce moment toute ma vie !

Quels sont tes objectifs sportifs ?

Mon objectif ultime est de faire partie de l’équipe nationale senior et de participer aux Jeux olympiques de 2028 ou de 2032. À plus court terme, je souhaite être sélectionnée pour représenter le Canada lors des Championnats du monde Jeunesse 2023 qui auront lieu cet été à Athènes, en Grèce.

Quelles sont les aptitudes requises pour pratiquer la natation artistique ?

Étant un sport très complexe, la natation artistique demande de développer une multitude de qualités et de compétences. Tout d’abord, notre cerveau est mis à contribution, car nous devons apprendre et mémoriser rapidement des chorégraphies très détaillées, tout en respectant la synchronisation. Ensuite, les mouvements effectués nécessitent une grande précision, de la coordination, une flexibilité hors du commun et une grande force physique. Cette dernière est particulièrement utile lors des poussées acrobatiques que nous devons faire sans jamais toucher au fond de la piscine, ce qui est interdit en tout temps. Finalement, nous devons absolument développer une excellente capacité cardiovasculaire, puisque nous passons plus de la moitié de nos routines la tête sous l’eau. Imaginez-vous courir un marathon, mais sans pouvoir respirer pendant la moitié du temps !

Quelles sont les athlètes qui t’inspirent le plus ?

J’admire beaucoup d’athlètes de mon sport et m’en inspire, notamment Audrey Lamothe, Mya Fortin, Jacqueline Simoneau, Rosalie Boissonneault et Andrée-Anne Côté, ces trois dernières ayant déjà participé aux Jeux olympiques. Ces personnes m’inspirent en raison de tout le travail qu’elles ont accompli pour se rendre jusque-là et aussi parce que j’aspire à devenir comme elles. J’ai aussi eu la chance d’avoir Sylvie Fréchette comme coach à mes tout débuts dans ce sport et son histoire m’a inspirée à continuer et à persévérer dans ce que je fais.

Que représentent le sport et l’activité physique pour toi ?

Je ressens un immense bien-être quand je m’entraîne. J’aime me dépasser et pouvoir donner le meilleur de moi-même, et mon sport m’apporte tout cela à la fois. De plus, tout le temps passé avec mes coéquipières et les épreuves vécues ensemble permettent de tisser un excellent esprit d’équipe et des amitiés très fortes. Toutes mes meilleures amies se retrouvent d’ailleurs dans mon équipe et, cette année, j’ai en plus le privilège de m’entraîner avec ma sœur Nina !

Quels sont tes trucs pour arriver à concilier études, sport et vie sociale ?

Faire l’école à la maison me donne un avantage à ce niveau, car cela m’offre une certaine flexibilité au niveau des horaires. Toutefois, en raison du temps consacré à l’entraînement et au transport, il m’est nécessaire d’être très organisée. J’aime avancer le plus rapidement possible dans mes travaux scolaires, car, une fois la saison des compétitions commencée, je peux être un peu plus détendue. De plus, j’aime beaucoup réviser et étudier avec mes amies, car cela me permet de développer une compréhension plus profonde de la matière.

Quels sont tes objectifs scolaires et professionnels ?

Pour l’instant, je ne suis qu’en secondaire 3, mais je sais déjà que le domaine des sciences m’intéresse beaucoup, notamment la médecine, l’astronomie et l’ingénierie. J’aime comprendre comment les choses et la vie sur Terre fonctionnent et ces domaines me permettraient d’assouvir ma curiosité.

Profil

Âge : 15 ans

Sport : Natation artistique

Classification : Élite

Établissement scolaire : Enseignement à la maison (ministère de l’Éducation)

Moyenne scolaire : 95 %

Programme d’études : Sport-études

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

J’aurais fait du kung-fu, un art martial que j’ai pratiqué pendant 7 ans.

Qu’est-ce qui te distingue des autres nageuses artistiques ?

J’ai toujours nagé sans porter de pince-nez ! Ma coach a même été traumatisée quand elle s’en est aperçue pour la première fois !

À quoi ressemble une journée typique de congé pour toi ?

J’adore lire toute la journée.

Performances remarquables

2022

Championnats canadiens

Niveau : National

Résultat : 1re (équipe)

2022

Qualifications nationales

Niveau : National

Résultat : 1re (équipe, duo et solo)

2022

Championnat de sélection

Niveau : Provincial

Résultat : 1re (équipe et duo)