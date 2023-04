Jason Robertson dans le livre des records des Stars

Les Stars de Dallas ont obtenu leur place en séries éliminatoires, lundi soir, grâce à une victoire de 5-1 contre les Predators de Nashville au American Airlines Center. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

En plus de confirmer leur présence à la danse printanière, les patineurs du club texan ont devancé l’Avalanche du Colorado au deuxième rang de leur section. Les Stars ont dorénavant 98 points, soit deux de plus que les «Avs». Les champions en titre de la coupe Stanley ont cependant disputé deux matchs de moins.

Pour revenir au duel contre les «Preds», le gardien Scott Wedgewood a repoussé 26 des 27 tirs de ses adversaires. Il a été privé de son deuxième blanchissage de la présente campagne par Cal Foote dans les derniers moments du match.

Offensivement, Jason Robertson s’est éclaté avec un but et trois mentions d’aide. Il a ainsi atteint le plateau des 100 points cette saison, lui qui en a dorénavant 101 au compteur. C’était également la 11e fois qu’il amassait au moins trois points dans un même match et la deuxième fois que son nom apparait quatre fois sur la feuille de pointage en 2022-2023.

Robertson est seulement le quatrième de l’histoire de la concession à totaliser 100 points, après Bobby Smith (1981-1982), Dino Ciccarelli (1981-1982, 1986-1987) et Neal Broten (1985-1986).

Roope Hintz, Colin Miller, Joe Pavelski et Tyler Seguin ont inscrit les autres buts des Stars.