Audrey Jackson: de la médecine aux Jeux de Paris

Audrey Jackson s’est initiée à l’athlétisme à l’âge de 15 ans.

Constatant que cette dernière avait un réel potentiel en sprint, son professeur d’éducation physique l’a invitée à pratiquer ce sport au niveau scolaire (RSEQ). La jeune athlète a alors décidé de suivre cette voie, se concentrant particulièrement sur le 200 et le 400 mètres.

Lors de son entrée à l’Université de Montréal, l’étudiante en médecine s’est ensuite jointe aux Carabins avec lesquels elle entame sa quatrième saison dans le réseau U Sports.

Son prochain objectif ? Mettre à profit ses 10 ans d’expérience en athlétisme en participant aux Jeux olympiques de Paris 2024 au relais 4 x 400 mètres !

Quelle a été ta plus grande réalisation au niveau sportif ?

Ma participation aux Jeux du Canada en août 2022. Je suis arrivée 2e au 400 m, en plus d’établir un record personnel sous la barre des 54 secondes. J’ai aussi remporté la médaille de bronze au 200 m, puis participé au relais 4 x 100 m qui a récolté l’or et fracassé un record canadien. Finalement, j’ai décroché la médaille d’or au 4 x 400 m, tout en établissant un record québécois.

Jusqu’à ce jour, quels ont été tes plus grands défis ?

Mon plus grand défi a été de conjuguer mes études de médecine avec la pratique de mon sport de haut niveau, tout en excellant dans ces deux sphères de ma vie. Avoir un horaire aussi chargé n’a pas toujours été facile et j’ai dû faire des choix importants pour pouvoir consacrer du temps à mes deux passions.

Quels sont tes trucs pour arriver à concilier études, sport et vie sociale ?

Mon premier truc est d’établir un horaire précis pour pouvoir m’organiser durant la semaine (études, entraînement, garde, etc.). Je garde aussi quelques heures par semaine pour voir ma famille, sortir avec des amis ou avoir du temps avec mon conjoint. Finalement, il est important d’écouter son corps et de prévoir du temps pour prendre soin de soi.

Quelles sont les aptitudes requises pour pratiquer l’athlétisme ?

Il est important d’être discipliné, persévérant et autonome, mais aussi d’avoir du leadership, surtout lors du relais. Au fil des ans, j’ai pu développer ces aptitudes qui me sont maintenant très importantes pour la pratique de la médecine. La gestion du stress est aussi très importante dans un sport individuel où toute la pression revient sur nos épaules pour performer. La confiance en soi est aussi un aspect que je travaille beaucoup pour améliorer mes performances sportives et professionnelles.

Quels conseils donnerais-tu à un jeune désirant pratiquer un sport de haut niveau ?

Mon premier conseil serait de ne jamais abandonner ses rêves et de travailler pour y parvenir. Il est important de se concentrer sur ses objectifs, son évolution ainsi que son potentiel, et de ne pas se comparer aux autres. Il faut aussi avoir un sain équilibre de vie et du plaisir dans la pratique de son sport. Finalement, il est essentiel de savoir qu’un parcours sportif est différent d’une personne à une autre et qu’il y aura probablement plusieurs embûches avant de réaliser ses objectifs. L’important est de ne jamais lâcher et de se concentrer sur les petites victoires quotidiennes.

Qu’est-ce qui t’a poussée à étudier en médecine ?

Depuis que j’ai l’âge de 5 ans, mon rêve est de devenir médecin. J’ai toujours eu de l’intérêt pour la biologie, le corps humain ainsi que la relation d’aide. Pouvoir aider les gens dans la maladie et les accompagner dans les bons et les mauvais moments est un privilège qui me tient beaucoup à cœur. L’avancée des connaissances en médecine est un autre sujet qui me fascine. Actuellement, je suis à ma première année de résidence en médecine familiale. Mon objectif à moyen terme est de faire une spécialisation, soit en obstétrique ou en médecine sportive.

As-tu le temps de t’impliquer dans ta communauté ?

Au début de la pandémie, j’ai œuvré dans un CHSLD en tant qu’aide-préposée aux bénéficiaires tout en continuant mon sport et mes études. Une cause à laquelle je tiens beaucoup est par ailleurs de promouvoir la pratique sportive auprès des gens ayant des difficultés psychomotrices, mais aussi des jeunes ayant des difficultés socio-économiques. En effet, il est démontré que faire de l’exercice physique et être bien entouré permet aux jeunes de se développer au meilleur de leurs capacités, malgré les difficultés qu’ils peuvent vivre dans leur quotidien.

Profil

Âge : 24 ans

Sport : Athlétisme

Classification : Élite

Établissement scolaire : Université de Montréal

Moyenne scolaire : Succès (résidence)

Programme d’études : Médecine

Questions en rafale

Quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer ?

Le soccer.

Que préfères-tu manger lorsque tu es en compétition ?

Des pâtes la veille de la compétition, du gruau le matin de celle-ci et une bonne pizza ou une poutine après !

À quoi ressemble une journée typique de congé pour toi ?

Rester sur mon divan avec mon chien et mon chat et regarder des films ou des séries toute la journée.

Quelle est ta série télé favorite ?

Grey’s Anatomy.

Performances remarquables

2022

Jeux du Canada

Niveau : National

Résultat : 2e (400 m)

2022

Jeux du Canada

Niveau : National

Résultat : 1re (relais 4 x 100 m)

2022

Championnat provincial sénior

Niveau : Provincial

Résultat : 1re (400 m et 200 m)