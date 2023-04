Alexis Lafrenière aura un grand rôle à jouer en séries

Le Québécois Alexis Lafrenière et ses deux partenaires de trio, Filip Chytil et Kaapo Kakko, rappellent ces jours-ci qu’ils auront leur mot à dire dans le parcours éliminatoire des Rangers de New York, bien armés pour effectuer un long parcours ce printemps.

Le premier des trois hommes compte 38 points en 76 rencontres cette saison, ayant d’ailleurs effectué une belle pièce de jeu pour marquer son 16e but de la campagne, dimanche, dans un gain de 5 à 2 aux dépens des Capitals de Washington. Avec six points à ses cinq plus récents duels, il semble avoir pris son élan au bon moment, surtout que les Blueshirts devraient en découdre avec les Devils du New Jersey dans une confrontation régionale s’annonçant intense.

D’ailleurs, la jeunesse pourrait être à l’honneur durant cette série potentielle, les Diables misant sur des éléments de qualité en Jack Hughes, Dawson Mercer, Nico Hischier et Jesper Bratt. Sauf qu’à New York, l’instructeur-chef Gerard Gallant misera sur son trio des jeunes pouvant bien soutenir les vétérans aguerris. Et cette fois, les Rangers veulent aller plus loin que la finale de l’Association de l’Est de la Ligue nationale, là où ils se sont arrêtés en 2022.

«L’an passé, on ne savait pas trop à quoi nous attendre, mais je crois que nous avons cette fois une idée nettement meilleure, a déclaré Lafrenière à propos de sa ligne d’attaque, tel que rapporté par le quotidien "New York Post". Nous souhaitons être reconnus pour la qualité de notre jeu dans les deux sens de la patinoire en créant de l’offensive et en concédant peu à l’autre bout de la glace.»

Contribution nécessaire

Visiblement, Gallant n’a pas l’intention de démanteler ce trio, à moins de blessures importantes. Aussi, la contribution des trois jeunes devra être significative si les Rangers espèrent aller loin. Au printemps 2022, Lafrenière a récolté neuf points en 20 sorties.

«Quand ils jouent bien ou marquent, ce n’est pas un boni pour nous. On a besoin d’eux, a estimé leur coéquipier Mika Zibanejad. Il n’y a rien de différent avec tout autre trio ou joueur.»

«Je suis heureux de les voir inscrire des buts, car parfois, ils reçoivent des critiques injustifiées lorsque la rondelle n’entre pas, même s’ils effectuent les bons gestes, a-t-il cependant également spécifié. Je leur donne du crédit, ils ont travaillé pour cela, ils ont réalisé de grands pas et ils le font ensemble en continuant d’apprendre.»

La perception d’autrui peut influencer les athlètes et voilà un défi auquel sont confrontés ceux évoluant dans l’exigeant marché new-yorkais. «Ce ne sont pas toutes les lignes qui peuvent marquer à chaque match. C’est dur à maîtriser si vous créez des occasions sans toucher la cible. J’aurai 30 ans dans quelques semaines et ce n’est pas facile pour moi; imaginez à quel point c’est dur pour des jeunes de 21-22 ans», a souligné Zibanejad.