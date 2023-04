Tadej Pogacar entre un peu plus dans la légende

Tadej Pogacar est entré un peu plus dans la légende du cyclisme dimanche en enlevant avec l'art et la manière son premier Tour des Flandres, le quatrième Monument de sa carrière, à seulement 24 ans.

À l'attaque du début jusqu'à la fin, le Slovène est devenu seulement le troisième coureur de l'histoire plus que centenaire de son sport à avoir remporté à la fois le Tour de France (deux fois) et le «Ronde», rejoignant dans ce club très fermé le Français Louison Bobet et le Belge Eddy Merckx.

Et il l'a fait en soignant le spectacle, comme souvent, en s'envolant dans la dernière ascension du Vieux Quaremont, à 17 kilomètres de l'arrivée, pour franchir la ligne d'arrivée en solitaire, seize secondes devant le vainqueur sortant, Mathieu van der Poel.

Signe de la domination implacable de la fusée slovène, le Néerlandais, également sacré en 2020 sur le Ronde, a déclaré, en guise d'hommage absolu: «C'était peut-être mon meilleur Tour des Flandres. Mais je suis tombé sur un mec imbattable».

«C'est une journée que je n'oublierai jamais. Je pourrais prendre ma retraite dès maintenant et regarder ma carrière avec fierté», a commenté, de son côté, le facétieux «Pogi» qui a repoussé d'une main polie, mais ferme, la barquette de frites qu'on lui proposait à peine la ligne d'arrivée franchie.

«Prendre quelques kilos»

L'autre grand favori, le Belge Wout Van Aert, venait alors tout juste de la passer, à une décevante quatrième place, près d'une minute et demie plus tard, battu par le Danois Mads Pedersen qui a réglé le petit groupe de chasse au sprint.

Pogacar savait qu'il devait partir seul pour éviter la même mésaventure que l'année dernière lorsque, pour sa première participation et après s'être déjà montré le plus fort, il avait été dominé au sprint par Van der Poel, laissant même Dylan van Baarle et Valentin Madouas le sauter sur la ligne.

Dimanche, il a couru à la perfection, martyrisant ses adversaires dans chacun des monts, avant d'assommer définitivement la concurrence sur les pavés glissants du Vieux Quaremont et du Paterberg, pour filer seul vers l'arrivée.

Son succès, son dixième déjà cette saison en seulement seize jours de course, le fait passer encore un peu plus dans la catégorie des superstars de son sport.

Double vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, il compte désormais quatre Monuments dans sa musette - plus qu'aucun autre coureur en activité - en ajoutant au Ronde de dimanche ses victoires dans Liège-Bastogne-Liège en 2021 et au Tour de Lombardie en 2021 et 2022.

Sur les cinq plus grandes classiques du calendrier, il ne lui reste plus que Milan-Sanremo, où il a fini quatrième il y a un mois, et Paris-Roubaix à conquérir.

Un seul homme à réussi à gagner les cinq Monuments et le Tour de France: Eddy Merckx.

«Sanremo, c'est la course la plus dure à aller chercher. Cette année, j'étais en grande forme mais je ne vais pas renoncer. Roubaix? On verra si je vais essayer un jour mais il faudra que je prenne quelques kilos d'abord», a plaisanté le Slovène qui n'exclut pas de découvrir la «reine des classiques» dans les années à venir, mais pas le week-end prochain.

Chutes

Dimanche, il s'est imposé au terme d'une course très animée, marquée par de nombreuses chutes et disputée à une allure folle, la plus rapide de l'histoire (44,1 km/h), dans la grisaille et le froid, devant des centaines de milliers de spectateurs.

Un gadin en particulier a semé le chaos dans le peloton lorsque le Polonais Filip Maciejuk, en voulant remonter dans les premières positions, a glissé dans l'herbe mouillée sur le bas côté pour venir faire un «strike» qui a fauché une quarantaine de coureurs.

Le jeu de quilles a contraint plusieurs coureurs à l'abandon, dont Peter Sagan et Tim Wellens, le lieutenant de Pogacar chez UAE, qui souffre d'une fracture de la clavicule.

La sanction est rapidement tombée pour Maciejuk, mis hors course par les commissaires.

Côté français, Valentin Madouas, troisième l'an dernier et très ambitieux pour cette 107e édition, a dû jeter l'éponge après une centaine de kilomètres en raison de maux de ventre.

C'est finalement Christophe Laporte, l'équipier de Van Aert chez Jumbo, qui finit meilleur Français (14e), devant Benoît Cosnefroy (16e) et Anthony Turgis (17e) alors que Julian Alaphilippe termine à une décevante 51e place.

Hugo Houle dans l'échappée

Sportcom

Finalement remis des symptômes d’un rhume l'ayant forcé à se retirer de deux courses la semaine dernière, Hugo Houle (Israel - Premier Tech) a fait partie de l’échappée du jour.

De retour en selle depuis déjà quelques jours, le cycliste de Sainte-Perpétue n’a pas raté sa chance de se joindre à un groupe de huit coureurs qui a mené la course sur plus d’une centaine de kilomètres.

«Ce n’était pas le plan, mais il y avait pas mal de mouvement et j’ai vu l’opportunité de rejoindre l’échappée autour du 120e kilomètre. J’étais content d’être devant, de pouvoir éviter les problèmes et d’être en bonne position pour épauler mes coéquipiers plus tard dans la course», a expliqué Houle au terme de la journée.

Le Québécois a bataillé ferme pour conserver sa place parmi les fuyards, mais il a succombé à la pression à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. Il a ensuite roulé avec quelques-uns des membres de sa formation, avant de rentrer à bon port en 66e place (+11 minutes 23 secondes).

S’il avoue qu’il aurait aimé demeurer aux avant-postes plus longtemps, Houle s’est dit content du travail accompli lors de son neuvième Tour des Flandres.

«C’est sûr que j’étais un peu déçu d’être décroché, mais ça demeure positif dans l’ensemble. C’était une bonne journée et je sens que la forme revient bien. Mon rhume m’a ralenti un peu, mais je serai fin prêt pour mes prochaines courses», a-t-il conclu.

Également en action dimanche, Guillaume Boivin (Israel - Premier Tech), qui avait terminé 9e à la course cycliste À travers la Flandre mercredi, a cette fois fini 93e (+14 minutes 10 secondes). Pour sa part, Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling) n’a pas été en mesure de compléter les 273 kilomètres de l'épreuve.

Constat similaire pour Gabrielle Pilote Fortin (Cofidis), seule Québécoise en lice pour la course féminine remportée par la Belge Lotte Kopecky (SD Worx).