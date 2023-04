Le PSG chute encore

Le leader PSG a enchaîné une seconde déconvenue d'affilée en Ligue 1, dimanche contre l'OL (0-1), un passage à vide que ne connait pas Monaco, proche du podium, ni Lille désormais installé à la cinquième place, européenne.

Les neuf dernières journées du championnat promettent du suspense à tous les étages, et surtout dans le peloton de tête.

Les Parisiens n'y sont pas pour rien: ils ont subi une cinquième défaite en 2023 en championnat, la seconde consécutive après celle contre Rennes (0-2) avant la trêve internationale, déjà au Parc.

Ils ne comptent que six points d'avance sur leurs poursuivants, Lens (2e, 60 points) et Marseille (3e, 60 pts). Et le calendrier s'annonce corsé avant d'affronter Nice puis Lens, justement.

L'OL, neuvième, a gâché un penalty par Alexandre Lacazette (39e) avant de viser juste par Bradley Barcola (56e), entré en jeu rapidement pour remplacer Amin Sarr, sorti sur blessure.

Le titre est donc loin d'être gagné pour le PSG. Et le combat pour la deuxième place, directement qualificative en Ligue des champions, s'annonce aussi très disputé entre Lens, l'OM et Monaco (4e, 57 pts), vainqueur ric-rac de Strasbourg (4-3) dimanche.

Le club de la principauté, mené 2-1 à la pause, a appuyé sur l'accélérateur en seconde période avec des buts des jeunes Eliesse Ben Seghir et Edan Diop (18 ans), et du vice-champion du monde français Youssouf Fofana, exclu par la suite.

Cinq points derrière Monaco, la cinquième place qualificative pour les play-offs de la Ligue Europa Conférence connaît un nouveau propriétaire: Lille a soufflé Lorient (3-1) sur le gong pour chiper le strapontin à Rennes, battu samedi par Lens.

Le LOSC a longtemps dominé les Merlus avant de se faire égaliser dans le dernier quart d'heure. Plus entreprenants, les Nordistes l'ont finalement emporté sur un doublé tardif de l'entrant Edon Zhegrova (89e et 90e+1).

Reims, remontée fantastique

Comme l'ailier kosovar, le Rémois Alexis Flips s'est offert un doublé express (38e, 39e) à Nantes, battu 3-0 à trois jours de sa demi-finale de Coupe de France contre Lyon.

Après cette « gifle à domicile », les Canaris n'ont que quatre points d'avance sur le premier relégable, Auxerre, mais « il n'y a pas d'urgence », a tempéré l'entraîneur Antoine Kombouaré.

Sur le banc adverse, la situation est beaucoup plus confortable pour Will Still. Le Belge (30 ans), arrivé mi-octobre quand Reims flirtait avec la zone rouge, a réussi à faire remonter son équipe jusqu'à la septième place.

Le club champenois, battu par l'OM avant la trêve, a profité du nouveau faux pas de Nice, incapable de battre Angers (1-1), lanterne rouge rarement menaçante.

« Il a manqué un état d'esprit de compétiteur. On doit se souvenir que la Ligue 1, c'est compliqué », a commenté Didier Digard après le quatrième match nul consécutif des Aiglons niçois, huitièmes.

A la lutte pour le maintien, Brest a renversé Toulouse (3-1) pour s'installer à la 15e place, avec un point d'avance sur Strasbourg (16e) et Auxerre (17e), premier club en position de relégable.

L'AC Ajaccio, battu 2-1 à Clermont, a vécu une grande désillusion. Devant à la pause, réduits à dix en seconde période, les Corses ont encaissé un doublé de Grejohn Kyei sur penalty (60e et 90e+3).

« Le scénario est cruel », a regretté Olivier Pantaloni. « Mais j'ai un groupe qui ne renoncera pas, il se battra jusqu'au bout », a promis l'entraîneur de l'ACA, avant-dernier.