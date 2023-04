SmackDown met parfaitement la table pour WrestleMania

Publié aujourd'hui à 11h34

Mis à jouraujourd'hui à 11h34

À plusieurs égards, le dernier SmackDown avant WrestleMania, celui qu’on appelle justement WrestleMania SmackDown, aura mis la table, aura annoncé les couleurs pour le grand rendez-vous du week-end.

On nous a d’abord servi tout un segment pour débuter l’émission. La qualité des promos que Kevin Owens, Sami Zayn et les Uso ont présentées, la réaction de la foule pour les mots qu’ils ont eus les uns envers les autres et l’intensité de leurs propos étaient dignes d’une finale de WrestleMania.

Je persiste et signe. Si ce n’est pas la finale de ce soir, ce sera une grave erreur de la part de la WWE. Mais j’ai bon espoir.

Dans le même registre, la fin de l’émission nous a donné également beaucoup de frissons. Les paroles passionnées de Cody Rhodes et les deux seuls mots que Roman Reigns devaient répondre, « Acknowledge me », ont confirmé que la finale devrait en être toute une. Et Cody est populaire. Ça n’a aucun bon sens!

Les deux segments étaient positionnés pour être vus comme étant les plus importants à la veille de WrestleMania. Ce soir et dimanche, les deux matchs le seront aussi.

L.A. Knight, la vedette de la bataille royale

Je ne croyais pas écrire ces mots lorsque SmackDown a débuté, mais force est d’admettre que ce fut le cas.

Alors que seuls Bobby Lashley et Braun Strowman ont eu leur propre entrée, L.A. Knight était sans équivoque le plus populaire auprès de la foule. Oui, on voyait que les réactions étaient meilleures pour lui dans les dernières semaines, mais jamais autant que l’amour que les amateurs de Los Angeles lui ont donné vendredi soir. Si certains peuvent penser qu’il s’agit de la version 2023 de Fandango, j’ai une autre théorie.

Le gars s’appelle L.A. Knight. L.A. comme dans Los Angeles. Ça explique peut-être la réaction. Et si c’est le cas, il devrait avoir un personnage à la John Morrison et changer de prénom chaque fois qu’il lutte dans une nouvelle ville!

Houston Knight. Montreal Knight. Golden Knight.

Oui, oui, Golden existe, dans l’état du Colorado.

Trêves de plaisanteries. Bobby Lashley a remporté le match et a ensuite lancé un défi ouvert sur les réseaux sociaux pour l’un des deux soirs de WrestleMania. Reste à voir qui l’affrontera.

Somme toute, WrestleMania SmackDown a joué son rôle: mettre la table pour WrestleMania.

Le Miz veut que ses enfants parlent français

J’ai eu la chance, par l’entremise de la WWE, d’interviewer certaines vedettes de la compagnie.

La championne féminine de Raw, Bianca Belair, considère cette fin de semaine comme la plus importante de sa jeune carrière.

« En ce qui me concerne, c’est mon plus gros WrestleMania jusqu’à maintenant. J’ai fait la finale contre Sasha Banks, j’ai affronté Becky Lynch, mais cette fois-ci, tout est en jeu. Je peux gagner pour une troisième fois et devenir la championne avec le plus long règne. Alors pour moi, c’est le plus gros! »

De son côté, le Miz, qui rappelons-le est marié à la Québécoise Maryse Ouellet, s’est livré sur sa difficulté à apprendre le français et comment il voudrait que ses enfants l’apprennent.

« Apprendre le français est la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à apprendre de ma vie. J’essaie vraiment fort et quand je parle à Maryse ou à sa mère, je ne les comprends juste pas. Et j’essaie pourtant. Mais les mots s’entrelacent ce qui fait que je n’arrive pas à comprendre quand le mot débute et quand il termine. J’ai commencé à l’apprendre quand j’ai eu mes enfants, car je veux vraiment qu’ils apprennent le français, et je sais que je m’améliore. Je connais des mots. Je n’arrive juste pas à les entendre encore. »

Mon père me disait toujours que le français est la langue la plus difficile à apprendre. Il semble qu’il avait raison. Et on félicite le Miz de vouloir autant que ses enfants et lui apprennent la langue de Vigneault.

J’ai débuté mon entretien avec MVP par une anecdote.

En février 2005, j’assistais à mon premier spectacle de ROH. Kevin Steen et El Generico y faisaient leur début en après-midi, un événement dans lequel la compagnie testait de nouveaux talents. En finale, Homicide affrontait Antonio Banks, alias MVP. Après le combat, la foule scandait à l’unisson « Don’t come back, don’t come back! » à Banks. Il n’est jamais revenu. Quelques mois plus tard, il signait un contrat de développement avec la WWE. Le reste fait partie de l’histoire.

Je lui ai donc demandé ce qui s’était passé dans sa tête à la fin de ce match contre Homicide? Avait-il un esprit vengeur? Pour la première fois, à ma connaissance du moins, il raconte comment le tout s’est déroulé.

« J’ai été mis dans une drôle de position. Homicide, de qui je suis encore près aujourd’hui, a lui aussi été mis dans une drôle de position. Parce qu’il avait un gros match sur le show principal contre Bryan Danielson. Il m’avait dit qu’il ne serait pas capable de me donner le match que j’avais besoin, mais qu’il me donnerait un bon match, parce que malheureusement, il devait prioriser celui avec Danielson.

« Et je comprenais. Mais c’est sûr que j’étais déçu de ne pouvoir avoir le match que j’avais besoin. Homicide m’a dit après le combat qu’il m’en devait une. Mais je n’étais pas fâché. Je savais qu’ils n’avaient pas vu le meilleur de moi-même encore. »

Et pour terminer, Dakota Kai me parlait de son match d’aujourd’hui, son premier vrai match à WrestleMania, si on exclut la bataille royale féminine d’avant gala d’il y a quelques années.

« C’est complètement fou. Et peu importe ce qui se passe en ce moment, je me sens encore dans mon cœur comme la petite fille en Nouvelle-Zélande, gênée et qui voulait peut-être faire de la lutte, mais qui ne savait pas si elle avait la confiance en elle pour le faire. Ça va prendre du temps pour réaliser pleinement ce qui se passe. C’est tellement irréel de vivre ce moment! »

Le Mike Bailey « watch »

Mike Bailey fait partie des cinq Québécois qui sont à Los Angeles, si on exclut Owens, Zayn et Maryse.

Stu Grayson a bien fait dans l’avant-gala de ROH contre Slim J. Il était accompagné par Evil Uno. Pour sa part, PCO a lutté pour Impact jeudi, alors que Giancarlo Mastropietro, un arbitre qui travaille au Québec depuis 10 ans, a arbitré un match pour un des spectacles présentés par GCW.

Hier, je vous faisais donc état des trois combats que Mike Bailey avait eus. Vendredi, il en a eu deux autres.

Lors de l’événement GCW vs. DDT, Bailey faisait équipe avec MAO, avec qui il a remporté les titres par équipe de DDT dans le passé et avec qui il n’avait pas fait équipe depuis des années. Appelés Moonlight Express, ils affrontaient un autre express, East/West, Jordan Oliver et la jeune sensation de 17 ans, Nick Wayne.

Un très bon match marqué par beaucoup d’action. Ça se lisait dans le visage de Bailey qu’il était content de participer à ce combat et de faire équipe avec son ancien

partenaire. Avec autant de combats en si peu de temps, aussi bien avoir un peu de plaisir aussi!

Puis, en soirée, au Joey Janela’s Springbreak auquel j’ai assisté en personne, Bailey affrontait celui dont tout le monde parle depuis qu’il a affronté Kenny Omega à Dynamite, El Hijo del Vikingo. Ce fut un excellent match, le meilleur que j’ai vu de Bailey ce week-end. J’ai l’impression que ce ne sera pas le dernier match entre les deux.

Les Crosby et Ovechkin de la Lucha Libre

D’ailleurs, tout comme Bailey, tout le monde veut utiliser Vikingo. J’ai vu son combat face à Komander à Ring of Honor. Wow! Quel athlétisme! Spectaculaire du début à la fin. Ce sont ce genre de combats que les néophytes me parlent lorsqu’ils ont la chance d’aller en voir en vacances au Mexique. Autant Vikingo est bon, j’ai l’impression que le plafond de Komander est plus élevé. Peut-être pas en termes de présence, de charisme, mais bien d’habiletés. On les compare déjà à Crosby et Ovechkin. Quand même pas rien!

Pour revenir au Springbreak, le East/West Express a remporté les titres par équipe de GCW aux dépens de Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin. Le mélange d’explosion des nouveaux champions et l’expérience des anciens se sont vraiment bien mariés dans ce combat. J’ai bien aimé.

De leur côté, le match entre Nick Gage et Maki Itoh face à Allie Katch et Effy a été violent à souhait, tandis que j’ai bien aimé le travail de la championne GCW Masha Slamovich, que je voyais en personne pour la première fois. Finalement, Joey Janela a livré tout un combat en finale face à Kota Ibushi. Si la veille Ibushi faisait son retour, ce match était son retour dans un match plus régulier, du moins avec des câbles! Janela peut être fier de sa performance.

Vive la technologie

Expérience vécue à l’aréna Crypto.com.

Près des comptoirs à service, il y a un espace avec des réfrigérateurs afin d’acheter de la bière en canette et de la liqueur en bouteille. Des petites portes battantes nous empêchent d’y entrer. Pour ce faire, tu dois d’abord insérer ta carte de crédit ou de débit. La porte s’ouvre alors et tu peux choisir tes items.

Mais là où le tout devient fantastique, c’est que tu n’as pas de caisse enregistreuse. Comment fait-on pour payer? Des dizaines de caméras sont installées au plafond. Elles captent et associent les images à la carte. Donc tu prends tes items et tu quittes! J’ai vraiment pogné de quoi comme on dit! Paraît-il qu’on peut faire notre épicerie de cette façon à Seattle. On n’arrêtera jamais le progrès!

Bulletin météo en direct de Los Angeles

Je vous mentionnais hier qu’il faisait froid à notre arrivée à Los Angeles jeudi. La température s’est toutefois réchauffée vendredi avec un beau 20 degrés en après-midi. Mais le vent demeure frais en début de soirée. Par exemple, on ouvre les chaufferettes vers 18h sur les terrasses extérieures.

Prédictions pour WrestleMania, partie 1

En terminant, voici mes prédictions pour la première partie de WrestleMania.

Les champions par équipe incontestés de la WWE les Uso c. Kevin Owens & Sami Zayn

o Owens et Zayn

La championne féminine de SmackDown Charlotte Flair c. Rhea Ripley

o Ripley

Le champion des États-Unis Austin Theory c. John Cena

o Theory

Seth Rollins c. Logan Paul

o Rollins

Rey Mysterio c. Dominik Mysterio

o Dominik

Becky Lynch, Trish Stratus & Lita c. Bayley, Dakota Kai & IYO SKY

o Bayley, Kai et SKY

Braun Strowman & Ricochet c. The Viking Raiders c. The Street Profits c. Alpha Academy

o Alpha Academy

Trois de six!

Ceci est le troisième de six blogues en direct de WrestleMania. Jeudi, je publiais une entrevue avec Kevin Owens. Vendredi, je vous entretenais sur Mike Bailey et l’ouverture des Dodgers. Et demain, je reviendrai sur le premier soir de WrestleMania, avec mes prédictions pour le second.