Sénateurs : la carrière de Derick Brassard en péril

Le Québécois Derick Brassard a subi une fracture du péroné, une sérieuse blessure qui le forcera à prendre une décision importante par rapport à la suite de sa carrière. L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa a été opéré samedi, et sa saison est terminée.

La blessure qu’a subie le vétéran de 35 ans, jeudi, était difficile à regarder. Dans un match contre les Flyers de Philadelphie, Brassard a effectué une mauvaise chute près du filet adverse et s’est tout de suite tordu de douleur.

Le natif de Hull aura maintenant besoin de six à huit semaines pour guérir convenablement et une plaque a été installée à l’intérieur de sa jambe, a rapporté en journée le «Ottawa Sun».

«N’importe quelle blessure sérieuse à un joueur a un impact sur le vestiaire, mais aussi l’état-major. Nous sommes comme une famille, nous passons tellement de temps ensemble durant une année. De voir un gars crier de douleur comme ça, ce n’est pas agréable», s’est rappelé samedi en point de presse l’entraîneur-chef D.J. Smith.

«C’est surtout par rapport à où il en est dans sa carrière et cette décision qu’il devra prendre, a-t-il ajouté. Il nous a donné beaucoup de bons matchs et il a amené beaucoup de leadership. Il aidait sur la deuxième vague d’avantage numérique, il a 13 buts. Il a connu toute une saison et il va nous manquer.»

Même si sa carrière pourrait être écourtée par cette blessure, Brassard pourra se targuer d’avoir effectué tout un parcours. L’été dernier, il a profité d’une invitation au camp pour se tailler un poste avec les «Sens». Il a ainsi amassé 23 points en 62 matchs, en plus de maintenir un différentiel de +3.

En carrière, le choix de premier tour (sixième au total) des Blue Jackets de Columbus au repêchage de 2006 a récolté 545 points en 1013 rencontres. Le produit des Voltigeurs de Drummondville a porté l’uniforme de 10 équipes différentes dans la Ligue nationale.