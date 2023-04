Rocket : Qui arrêtera Emil Heineman?

Si le Rocket de Laval se trouve maintenant en position de faire les séries éliminatoires, c’est grandement en raison du rendement exceptionnel d’Emil Heineman depuis son arrivée avec le club-école du Canadien de Montréal. L’équipe a mis de précieux points en banque en l’emportant 6 à 4 sur les Admirals, samedi, à Milwaukee.

Heineman a marqué un but en plus d’ajouter deux mentions d’aide pour porter son total à six filets et huit points en seulement six rencontres. Le Suédois doit déjà avoir capté l’attention de Martin St-Louis du côté du grand club.

Au-delà des performances individuelles, le Rocket a remporté un quatrième match consécutif et a maintenant 68 points au classement, soit trois de plus que ses poursuivants dans la section Nord, les Monsters de Cleveland et les Senators de Belleville.

Pierrick Dubé a imité Heineman avec trois points, dont deux buts très importants en troisième période. En retard 3 à 2 au début de l’engagement, Laval a mis les bouchées doubles avec quatre filets. Le défenseur William Trudeau a aussi joué un excellent match, alimentant à la perfection Dubé sur le but vainqueur.

Gabriel Bourque, Anthony Richard et Olivier Galipeau ont été les autres buteurs des hommes de Jean-François Houle.

Dans un match difficile, Cayden Primeau a finalement eu le dessus sur son vis-à-vis Devin Cooley avec 23 arrêts sur 27 lancers. Le portier des Admirals a été plus occupé avec 30 parades sur 35 tirs.

Dans un match dont le résultat sera primordial pour la course aux séries, le Rocket accueillera vendredi à la Place Bell les Monsters.