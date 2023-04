Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 2 avril qui en valent le détour.

Tennis : Jannik Sinner c. Daniil Medvedev

Après une victoire en demi-finale sur le meilleur joueur au classement de l’ATP, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner semble destiné à mettre la main sur son deuxième titre en 2023. L’Italien a gagné le tournoi de Montpellier en février. Or, Medvedev, qui est lui aussi un ancien numéro 1, l’a battu cinq fois en autant de matchs en carrière. Il a notamment frustré le jeune homme de 21 ans lors d’une autre finale en 2023, à Rotterdam. Le Russe est dans une forme superbe et grimpe lentement les échelons vers le sommet. Medvedev a déjà trois titres à son palmarès cette année ; pourquoi pas un de plus à Miami?

Prédiction : Victoire de Daniil Medvedev – 1,88

Hockey : Bruins de Boston c. Blues de St. Louis

Les Bruins ont 123 points au classement et avec six matchs à faire, seulement neuf points les séparent du record de tous les temps. Cette marque établie par le Canadien de Montréal tient depuis 46 ans, mais Boston a peut-être ce qu’il faut dans ses rangs. David Pastrnak a inscrit un tour du chapeau samedi contre les Penguins de Pittsburgh, et la même journée, les Blues ont fait pâle figure contre les Predators de Nashville. Tous les éléments semblent réunis pour un revers de la formation du Missouri.

Prédiction : Victoire des Bruins de Boston – 1,46

Baseball : Orioles de Baltimore c. Red Sox de Boston

Les Orioles et les Red Sox se sont affrontés deux fois jusqu’à maintenant en ce début de saison dans le baseball majeur et les deux équipes ont inscrit un total combiné de 36 points. Disons que l’attaque est au rendez-vous et ça ne devrait pas changer. Du côté de Baltimore, les matchs ont été animés par Adley Rutschman et sa fameuse performance de cinq coups sûrs et quatre points, jeudi. Samedi, Adam Duvall a produit cinq points pour les Sox. Pas besoin de vous mentionner de nouveau quels joueurs seront à surveiller.

Prédiction : Total de points plus de 9,0 – 1,83