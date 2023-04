CH: objectif vengeance contre Kotkaniemi et les «Canes»

Il y a à peine trois semaines, les Hurricanes de la Caroline étaient de passage à Montréal et battaient le CH 4-3 en tirs de barrage.

C’est Jesperi Kotkaniemi (qui d’autre?) qui, grâce un lancer parfait, avait scellé l'issue du match en faveur des «Canes».

Revoyez ce but en vidéo principale.

En ce samedi, «KK» et ses coéquipiers sont de retour au Centre Bell à l’occasion du troisième et dernier duel de la saison entre Montréal et la Caroline.

TVA Sports vous présentera cette partie dès 19h.

Le Tricolore tentera pour l’occasion de freiner une courte séquence de deux revers consécutifs alors que les Hurricanes voudront eux aussi retrouver le chemin de la victoire, ayant perdu leurs trois dernières parties.

Martin Necas occupe la tête des pointeurs de la formation floridienne avec 68 points (27 buts, 41 aides). Il est suivi de Sebastian Aho, qui en cumule 63 (33 buts, 30 aides).

Rappelons que la Caroline doit se débrouiller sans les services de son attaquant Andrei Svechnikov, lui qui a récemment dû subir une chirurgie au ligament croisé antérieur droit.

Les Canadiens s’entraînent à 10h30, ce matin. Nous aurons alors plus de détails concernant les joueurs qui risquent d’être utilisés ce soir par Martin St-Louis.