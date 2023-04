F1 : Une stratégie audacieuse, mais payante pour Lance Stroll

Lance Stroll a conservé ses bons pneus pour la fin de la séance de qualification en vue du Grand Prix de Formule 1 d’Australie, samedi, décrochant la sixième place sur la grille de départ.

Les conditions pluvieuses à Melbourne ont forcé les écuries à faire des choix difficiles au niveau des pneumatiques. La piste s’améliorant rapidement, quelques pilotes se sont fait avoir, puisque les gommes prenaient plus de temps à se réchauffer qu’à l’habitude.

«C’était dur de comprendre à quel moment les gommes allaient donner le maximum de leur performance à cause de la température changeante, et nous n’avions qu’un jeu de pneus disponible pour Q3, alors nous avions un peu de temps encore. Ceci étant dit, le peloton est très resserré et nous sommes en bonne position pour nous battre pour les premiers rangs demain [dimanche]», a expliqué le Québécois sur le site web de l’écurie Aston Martin.

Stroll est demeuré dans le top 10 pendant les trois séances de la journée, remettant un meilleur chrono de 1 min 17,308 s grâce à ses bons pneus. Son coéquipier, Fernando Alonso, a fait un peu mieux avec un temps de 1 :17,139. L’Espagnol partira quatrième.

«C’était amusant aujourd’hui. C’est une bonne piste où on peut pousser plus loin et la voiture a bien réagi, a indiqué le Montréalais. Je crois que l’équipe a réussi une belle performance en se qualifiant quatrième et sixième malgré les circonstances assez difficiles.»

Après avoir été contraint à l’abandon en Arabie saoudite il y a deux semaines, Stroll tentera de rebondir à la troisième épreuve de la saison. Si tout se passe bien, il pourrait imiter son rendement du premier Grand Prix, à Bahreïn, où il avait conclu au sixième rang.