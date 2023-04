Escapade à Los Angeles: un itinéraire diversifié à l’horizon

La ville de Los Angeles a tout pour plaire : un centre-ville animé, des plages à faire rêver, une scène culinaire diversifiée et des événements sportifs de haut calibre.

Après une journée à se faire dorer sur la plage de Muscle Beach, le journaliste sportif Marc-André Perreault nous suggère fortement de se rendre à Santa Monica pour admirer le coucher de soleil digne d’une carte postale.

Le lendemain, il nous recommande d’arpenter le fameux Hollywood Boulevard, de s’arrêter au magasin de livres The Last Bookstore et de faire ses emplettes au Grand Central Market.

Puis, il conseille de terminer la journée avec une partie de hockey des Kings de Los Angeles, au Crypto.com Arena, ou des Ducks d’Anaheim, au Honda Center qui est situé à seulement 35 minutes de voiture.