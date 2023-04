Samuel Montembeault dénonce un manque d'enthousiasme

Samuel Montembeault n'a pas apprécié le fait d'être abandonné par ses coéquipiers face aux Hurricanes.

Le gardien des Canadiens a parlé d'un manque d'enthousiasme lors de son point de presse d'après-match.

«On n'avait pas d'espace sur la glace. On avait l'impression qu'ils étaient tout le temps six sur la glace. On n'a pas eu la rondelle beaucoup. C'est dur de jouer des matchs comme ça. C'est certain que ce n'est pas facile avec les blessures, mais il reste cinq matchs à jouer et il faut qu'on gagne en confiance. On doit recharger les batteries pour le prochain match. On va devoir arriver avec plus d'énergie. Sur le banc aussi, ça va prendre plus d'enthousiasme.»

De son côté, Martin St-Louis n'était pas plus heureux de la prestation de son équipe.

«On n'était pas là ce soir. Il faut tenter de finir d'une meilleure façon. C'est décevant.»

