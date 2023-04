Cole Caufield: des révélations qui veulent tout dire

Il y a de ces personnes qui, grâce à leur charisme et leur personnalité, sèment la joie peu importe l’endroit et le contexte où ils se trouvent. Ils rassemblent tout le monde.

Cole Caufield fait sans contredit partie de cette catégorie.

On ne peut juste plus compter le nombre de fois où il a été aperçu en train de rigoler avec des membres de l'organisation du CH. Dès qu’il met les pieds quelques part, l’ambiance semble changer pour le mieux.

C’est inévitable: dès que Cole Caufield met les pieds quelque part, tout le monde sourit et se rassemble.



Le CH n’offrira pas un contrat à un «simple» buteur, prochainement.



Il paiera un rassembleur hors pair, une boule énergie et un fantastique atout marketing. pic.twitter.com/ri6nvm5cDh — Anthony Martineau (@Antho_Martineau) March 22, 2023

Tout récemment, Tyler Toffoli, qui a côtoyé Caufield à Montréal lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022, y est allé de déclarations qui ont confirmé à quel point le petit no 22 était (positivement) un spécimen rare.

Au micro du balado Empty Netters, celui qui évolue aujourd’hui pour les Flames de Calgary a notamment raconté que Caufield déplaçait de l’air... dès ses premiers moments dans le vestiaire des Canadiens!

«Ce jeune est quelque chose! Il est arrivé juste après son séjour dans la NCAA et il est là dans la chambre en train de parler à tout le monde comme s'il était un avocat à la cour.

«Il retenait l’attention, sans aucun doute, a ajouté Toffoli, qui ne connaissait pas Caufield avant que ce dernier ne débarque à Montréal. Même Webby (Weber) est assis là et il écoute Cole. Moi je me demande "Mais qu'est-ce que cette recrue est en train de faire?" et je me tords de rire, car Shea aussi rit et Cole s'amuse comme un fou.»

«On dirait qu’il vit toujours le meilleur moment de sa vie»

Caufield, sur la touche depuis le 21 janvier, ratera le reste de la saison. Il devrait signer son prochain contrat avec le CH prochainement, selon ce qu’a appris l’animateur Tony Marinaro.

Pour Toffoli, Caufield représente beaucoup plus qu’un dynamique et talentueux jeune joueur.

«On dirait qu’il vit toujours le meilleur moment de sa vie. Je le jure devant Dieu, il est comme un enfant dans un magasin de bonbons! Chaque jour, avant même que je n’aie le temps de finir mon café, Cole était déjà tellement éveillé et il semblait toujours s’apprêter à connaître la plus belle des journées».

Cole Caufield est toujours, malgré ses 30 matchs d’absence, le meilleur buteur du CH en vertu d’une récolte de 26 filets en 46 duels.