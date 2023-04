Samuel Montembeault abandonné par ses coéquipiers contre les Hurricanes

Le Canadien de Montréal a cruellement manqué d’offensive dans son match de samedi soir contre les Hurricanes de la Caroline, qui ont déferlé sur le Centre Bell avec 50 tirs pour l’emporter 3 à 0.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis avait choisi de reposer Rafaël Harvey-Pinard, pourtant vainqueur de la tranche du mois de mars de la coupe Molson, au profit de Joel Armia. Le Finlandais et les autres attaquants du CH n’ont pas passé beaucoup de temps en territoire ennemi, ce qui a permis aux «Canes» de cogner sans cesse à la porte de Samuel Montembeault.

Les défenseurs de la Caroline ont amorcé la charge, Brady Skjei étant le premier en mesure de déjouer le Québécois. En deuxième période, Brent Burns a pris un tir de la ligne bleue que Paul Stastny a fait dévier subtilement pour doubler l’avance.

Sebastian Aho a complété la marque au moment où Jake Evans prenait place au banc des punitions pour avoir accroché Jesperi Kotkaniemi.

Les joueurs du Canadien n’ont finalement dirigé que 14 rondelles vers la cage d’Antti Raanta, qui a réussi un jeu blanc facile. Montembeault n’a pas mal paru dans les circonstances, avec 47 arrêts.

Le Bleu-Blanc-Rouge demeurera à la maison pour y recevoir la visite des Red Wings de Detroit, mardi.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

15:21- Jordan Staal est chassé. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

14:10- Samuel Montembeault réalise un superbe arrêt de la mitaine sur Jaccob Slavin.

12:43- Jesse Ylonen décoche un bon tir, mais Antti Raanta réalise l'arrêt.

08:10- Jake Evans retraite au vestiaire et semble être blessé au visage.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

19:44- Jesperi Kotkaniemi est chassé. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

16:27- BUT CAR 3-0 Stefan Noesen sert une superbe passe à Sebastian Aho. Ce dernier touche la cible en avantage numérique. Johnathan Kovacevic écope d'une pénalité sur la séquence.

Aho fait 3-0 -

16:10- Brent Burns obtient une excellente chance, mais son tir frappe le poteau.

14:40- Jake Evans est chassé. Les Hurricanes vont évoluer en avantage numérique.

11:45- Brady Skjei est chassé. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

10:51- BUT CAR 2-0 Paul Stastny redirige habilement le tir de Brent Burns dans le but. Son neuvième de la saison donne une avance de 2-0 à la Caroline.

Stastny double l'avance des Hurricanes -

04:53- Nick Suzuki frappe à la porte, mais Antti Raanta réalise l'arrêt.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

08:43- Sean Farrell décoche un tir, mais Antti Raanta réalise l'arrêt.

06:00- BUT CAR 1-0 Brady Skjei profite de la circulation devant le filet et décoche un tir qui se retrouve dans le but. Son 17e de la saison ouvre la marque.

Un 17e but pour Skjei -

01:53- Denis Gurianov frappe à la porte, mais Antti Raanta réalise l'arrêt.

00:29- Les Hurricanes attaquent dès les premiers instants, mais Samuel Montembeault se dresse devant Brent Burns.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Antti Raanta Fiche: 16-2-3 / Moyenne de buts alloués: 2,32 / Taux d’efficacité: 90,7%

Samuel Montembeault Fiche: 15-15-3 / Moyenne de buts alloués: 3,30 / Taux d’efficacité: 90,4%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis