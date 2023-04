Une équipe de la LNH à Salt Lake City?

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, a fait sourciller certains observateurs en prenant le repas mardi soir avec le propriétaire du Jazz de l’Utah, Ryan Smith, un homme très intéressé à acquérir une concession.

Dans sa chronique «32 Thoughts», le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a rapporté que la NBA avait tenu une réunion de ses gouverneurs à New York, mardi. Or, ce soir-là, Bettman et Smith ont soupé ensemble et d’après la même source, il faudra surveiller la suite des jeux de coulisses. Effectivement, le nom de l’homme d’affaires a circulé dans les rumeurs d’achat des Penguins de Pittsburgh; ceux-ci ont été acquis par Fenway en 2021.

De plus, Smith est l’un des actionnaires majoritaires du Real Salt Lake, concession de la Major League Soccer, tout comme le copropriétaire des Devils du New Jersey David Blitzer. Ils ont également confirmé le retour d’un club de la ligue féminine NWSL dans cette ville.

Aussi, Friedman estime que Salt Lake City peut déjà compter sur un jugement favorable à son égard. Elle a accueilli d’excellents Jeux olympiques d’hiver en 2002 et est favorite pour recevoir à nouveau l’événement en 2030, a-t-il écrit. Le projet pourrait ainsi mener à la construction d’infrastructures, notamment un aréna pour le Jazz et une formation de la LNH.

«Je pense à l’occasion de mettre en valeur l’Utah. Nous sommes très passionnés à ce sujet. Quelle belle opportunité pour tous les autres de voir ce que nous avons. Nous possédons tout ici et c’est ce que je dis toujours : l’Utah a tout», a indiqué l’épouse de Smith, Ashley, également propriétaire du Jazz, au quotidien «Salt Lake Tribune» le mois dernier, en marge de la classique des étoiles de la NBA.

L’Utah compte sur une équipe de l’ECHL, les Grizzlies, disputant ses matchs locaux au Maverick Center de West Valley City.