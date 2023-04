«RHP» au sommet de la LNH depuis son rappel

Depuis que Rafaël Harvey-Pinard a été rappelé par le Canadien de Montréal le 17 janvier dernier, aucune recrue de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’a plus de buts à sa fiche que lui.

Rappelé d’urgence du Rocket de Laval au moment où il était l’un des meilleurs pointeurs du club-école, le Québécois a poursuivi sur sa lancée dans la grande ligue en inscrivant 14 buts en 32 matchs. Sur cette période, c’est trois de plus que Kirill Marchenko, son poursuivant à ce chapitre.

Le rendement d’Harvey-Pinard lui permet aussi d’être devant quelques favoris à l’obtention du trophée Calder pour les points. Il compte 19 points depuis la mi-janvier, soit davantage que Wyatt Johnston (18) et Matty Beniers (16) et il est à égalité avec Kent Johnson (19). Seul Matias Maccelli (21) a été plus productif que lui.

Les recrues du CH ont redonné un second souffle à l’attaque au club montréalais. D’ailleurs, aucun défenseur n’a obtenu plus de points après le 17 janvier que Justin Barron (14). Celui-ci se retrouve à égalité avec Owen Power, le premier choix du repêchage de 2021.

Harvey-Pinard a par ailleurs remporté la Coupe Molson pour le mois de mars grâce à ses sept buts en 16 rencontres. Il a aussi bloqué 28 lancers, ce qui représente un sommet parmi les attaquants de la LNH en mars.

