Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 1er avril qui en valent le détour.

Basketball : Hurricanes de l’université de Miami (Floride) c. Huskies de l’université du Connecticut

L’équipe de basketball masculine de l’université du Connecticut est considérée comme l’une des puissances de la NCAA. Elle compte à son actif quatre titres nationaux, dont le plus récent en 2014 et elle en est à sa troisième participation consécutive au tournoi du March Madness. Les Huskies ont connu une excellente saison avec un dossier de 29 victoires et huit défaites. La deuxième meilleure offensive dans la section Big East a démontré pourquoi elle était l’une des équipes favorites afin de remporter les grands honneurs. Elle a inscrit au moins 80 points lors de trois des quatre matchs du March Madness. Lors de leur dernière rencontre, les Huskies ont facilement disposé des Bulldogs de l’université Gonzaga 82 à 54 pour se qualifier pour le Final Four.

Prédiction : Plus de 77,5 points dans le match pour Connecticut – 1,86

Soccer : Chelsea c. Aston Villa

Il ne reste qu’un quart de la saison à faire en Premier League, et quelques équipes ont des choses à prouver dans les derniers matchs. En 2022-2023, Chelsea fait figure de géant blessé, les Bleus figurant à une inhabituelle 10e place. Le début d’année a été ardu, mais ça se replace tranquillement pour les hommes de Graham Potter. Leur adversaire de samedi, Aston Villa (11e), surfe aussi sur une séquence de succès, mais le club de Birmingham aura-t-il les reins assez solides à Stamford Bridge? Le milieu de terrain Kai Havertz sera à surveiller, lui qui a marqué dans les trois derniers matchs de Chelsea, toutes compétitions confondues.

Prédiction : Victoire de Chelsea – 1,67

Tennis : Elena Rybakina c. Petra Kvitova

Elena Rybakina connait une excellente séquence et plus rien ne semble l’arrêter. Elle disputera à Miami une troisième finale cette saison, dont une deuxième en autant de tournois. La Kazakhe a remporté la semaine dernière le tournoi d’Indian Wells contre Aryna Sabalenka en deux manches de 7-6 et 6-4. Pour se rendre à l’ultime duel en Floride, elle a disposé de la troisième joueuse mondiale Jessica Pegula. La septième raquette de la WTA fera face à la Tchèque Petra Kvitova. En deux affrontements en carrière, les deux joueuses ont chacune remporté un duel.

Prédiction : Victoire en deux manches d’Elena Rybakina – 1,86