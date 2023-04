Martin St-Louis très optimiste pour le futur

Malgré la saison en montagnes russes du Canadien de Montréal, son entraîneur-chef Martin St-Louis affirme que les derniers matchs du calendrier régulier lui permettront de mieux entrevoir la prochaine campagne.

Le club a fait face à beaucoup d’adversité cette année comme en témoignent les nombreuses blessures subies par les joueurs du Tricolore. Celles-ci permettent encore à quelques-uns, dont l’espoir Sean Farrell, de faire l’objet d’une évaluation approfondie. Sauf que les examens se termineront seulement le 13 avril, date du dernier affrontement du CH face aux Bruins de Boston.

«On a fait des grosses enjambées cette année, même dans le contexte de toutes les blessures qu’on a eues. Mais au plan individuel, le développement qu’on a pu faire avec certains nous a permis de comprendre quelle sorte de joueurs ils sont», a affirmé le pilote du Tricolore en point de presse après l’entraînement matinal de vendredi.

«On a plus d’informations pour planifier le futur [en parlant de la prochaine saison]», a aussi mentionné St-Louis.

Et quels sont ses récents constats? Collectivement, il apprécie la production à l’attaque des siens, même si ce fut plus difficile dans les deux derniers matchs, des revers de 3 à 2 chez les Flyers de Philadelphie, mardi, et de 5 à 2 aux mains des Panthers de la Floride, jeudi, au Centre Bell.

«On a prouvé cette année qu’on peut compter des buts et qu’on est capable de revenir dans les matchs. Avec le concept offensif et un petit peu de liberté, tout ça montre qu’on est capable de miser sur l’offensive, a-t-il dit. Je pense qu’on a un style plaisant à regarder, mais on doit continuer de s’améliorer défensivement.»

Le Canadien accueillera samedi les puissants Hurricanes de la Caroline.