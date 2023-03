La renversante humilité de Mike Matheson

Côtoyer certains athlètes sur une base régulière permet inévitablement d'en apprendre davantage sur leurs personnalités.

Parfois, des traits de leur caractère ressortent du lot et méritent d’être mis en lumière pour diverses raisons.

La grande humilité de Mike Matheson entre assurément dans cette catégorie.

En date d'aujourd'hui, le défenseur compte 30 points, dont huit buts, en seulement 42 parties. Un impressionnant rythme de 58 points sur une saison complète. De loin le meilleur de sa carrière, débutée il y a déjà sept ans.

Martin St-Louis l’utilise à outrance. L'arrière de 29 ans passe en moyenne plus de 24 minutes sur la patinoire en 2022-2023, le plus grand total chez le CH. Rien de plus logique, lorsqu’on voit tout le positif qu’il amène chaque soir à l’équipe.

Pourtant, Matheson ne voit pas la situation du même œil. Rencontré jeudi matin dans le vestiaire du Tricolore au Centre Bell, le no 8 a partagé sa vision des choses à l’auteur de ces lignes.

«J’ai l’opportunité de jouer sur le premier avantage numérique et d’y passer du temps avec des joueurs vraiment spéciaux, a-t-il d’abord analysé. C’est la première fois que j’ai une chance comme celle-là et je pense que c’est quelque chose qui me donne beaucoup de confiance avec la rondelle, parce que j’ai l’occasion d’en avoir très souvent la possession. Je suis chanceux d’être dans ce rôle-là.»

Honnêtement, l'envie n'a pas manqué de lui répondre quelque chose comme: «chanceux? Vraiment? C’est plutôt ton équipe, Mike, qui a de la veine de pouvoir compter sur toi. Ton utilisation est liée à tout, sauf à la chance.»

Finalement, la retenue a pris le dessus: ces paroles n'ont finalement jamais été prononcées.

N’empêche, un tel discours venant de Matheson est rafraîchissant au possible. Il est agréable, voire rassurant de constater que l’un des meilleurs joueurs du club ne prend rien pour acquis (bien au contraire!), malgré un irréprochable rendement.

«J’essaie de ne pas trop penser à ça»

Mike Matheson avait, avant cette année, présenté sa meilleure moyenne de points par match en 2021-2022 : 0,41.

Cette saison, son ratio a fait un bond de géant, passant à 0,71 (17e meilleur de la LNH).

Crédit photo : Photo AFP

Au-delà des chiffres, pense-t-il avoir atteint un autre niveau, offensivement parlant?

«Je crois que oui. Mais en même temps, j’essaie de ne pas trop penser à ça. Plus je pense aux chiffres, plus je peux tomber dans un piège. Mon rôle, en tant que défenseur, est de défendre. Mieux je joue dans ma zone, plus les chances en attaque seront nombreuses pour l’équipe.»

Pour les partisans

Il reste officiellement six matchs à la saison des Canadiens. Le club est mathématiquement éliminé des séries depuis déjà quelques jours.

Mais ne comptez pas sur Matheson pour aborder le boulot restant avec mollesse. D’ailleurs, il cite les partisans du club comme l’une de ses principales sources de motivation.

«On a encore du travail. Nous avons six opportunités de montrer ce qu’on a dans le ventre en vue de l’an prochain. Six matchs, ce sont six chances d’évoluer devant des gens qui nous supportent et nous encouragent donc nous serons prêts et surtout excités de jouer devant eux.»

En ce 31 mars 2023, il n’est pas exagéré de qualifier l’acquisition de Mike Matheson de bénédiction. Tant sur la glace qu'à l'extérieur de celle-ci.