Hockey junior : un commentateur congédié pour avoir émis un commentaire antisémite

Un analyste œuvrant à une chaîne radiophonique locale a été limogé après avoir prononcé un mot jugé antisémite durant un match de l’Alberta Junior Hockey League, mercredi.

Au cours d’une rencontre éliminatoire des Oilers d’Okotoks face aux Bandits de Brooks, Mark Frank a utilisé sur les ondes d’Eagle 100,9 un terme signifiant que les Juifs sont radins et peu enclins à la générosité, d’après le site Alberta Report.

«[...] Le commentateur des Oilers d’Okotoks a fait une remarque discriminatoire et a été retiré en permanence de l’équipe de diffusion. Les Oilers et la ligue s’excusent envers tous ceux ayant entendu ce commentaire, et ne toléreront pas ce type de comportement», ont écrit les dirigeants responsables dans un communiqué.

La même source a ajouté que la photo de l’ex-employé a été retirée du site internet de la formation, tandis que le mot problématique a été effacé de la séquence vidéo du match qui est disponible en ligne.