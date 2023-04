Devon Levi a réussi sa rentrée dans la LNH

Le gardien de but québécois Devon Levi s'est illustré à son premier départ en carrière dans la Ligue nationale de hockey menant les Sabres de Buffalo à une victoire de 3 à 2 en prolongation contre les Rangers de New York au Key Bank Centre vendredi soir.

Âgé de 21 ans et 94 jours, le cerbère originaire de Dollard-des-Ormeaux est devenu le quatrième plus jeune gardien dans l’histoire des Sabres à disputer un match après Daren Puppa (20 ans et 233 jours), Tom Barrasso (18 ans et 188 jours) et Martin Biron (18 ans et 144 jours).

La recrue a multiplié les arrêts clés pendant la rencontre et les partisans des Sabres se sont levés de leur siège à quelques reprises afin d’applaudir les exploits de l’homme masqué, qui a redirigé 32 des 34 rondelles en sa direction.

L’attaquant des Sabres John-Jason Peterka a inscrit son 11e but de la saison sur un retour de lancer de Dylan Cozens, en milieu de premier engagement.

Levi a flanché pour une première fois en carrière lors du deuxième tiers, lorsque l’attaquant des Rangers Kappo Kakko s’est emparé d’une rondelle au vol afin de déjouer le gardien québécois.

Cependant, l’ancien de l’Université Northeastern a frustré Kakko alors qu’il a sorti la mitaine sur un tir sur réception du Finlandais.

Les deux formations ont eu besoin de faire du temps supplémentaire après que les «Blueshirts» ont égalisé le pointage en milieu de troisième période lorsque le défenseur Adam Fox a inscrit son 12e de la saison.

C’est l’attaquant des Sabres Jeff Skinner qui a mis un terme à la rencontre en inscrivant son 32e de la saison en prolongation.

Avec cette victoire, les hommes de Don Granato sont maintenant à cinq points des Penguins de Pittsburgh et de la dernière carte donnant accès aux séries éliminatoires.

But gagnant Skinner -

Les Jets s’amusent face aux Red Wings

Les Jets de Winnipeg ont mis fin à une séquence de revers consécutifs vendredi soir en signant une victoire de 6 à 2 contre les Red Wings de Detroit au Canada Life Centre de Winnipeg.

Six patineurs des Jets ont amassé un total de deux points pendant l'affrontement: Vladislav Namestnikov, Mason Appleton, Blake Wheeler, Nikolaj Ehlers, Mark Scheifele et Kyle Connor.

Les deux seuls filets de l’équipe de Detroit ont été réalisés par les attaquants québécois David Perron et Joe Veleno.

Cet affrontement marquait également le retour de l'attaquant Andrew Copp dans la capitale manitobaine.

Le natif du Michigan a passé huit saisons dans l’uniforme des Jets avant d'être échangé aux Rangers de New York l’an dernier à la date limite des transactions. Le choix de quatrième ronde de Winnipeg en 2013 a par la suite signé un contrat de cinq ans avec les Red Wings lors de la dernière saison morte à titre de joueur autonome.