WHL: Connor Bedard très impatient

Le jeune Connor Bedard aura finalement l’opportunité de participer aux éliminatoires de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) pour une première fois en carrière cette année et même si ses Pats de Regina sont les négligés dans leur duel avec les Blades de Saskatoon, il a hâte de vivre l’atmosphère des séries.

Pressenti pour devenir le premier choix du prochain repêchage amateur de la Ligue nationale, le patineur de 17 ans a ébloui les recruteurs avec 71 buts et 143 points en 57 rencontres; c’est sans compter la médaille d’or empochée au Championnat du monde junior. Toutefois, le passé ne compte plus et l’attaquant devra se concentrer sur la confrontation qui s’entamera avec deux duels à l’étranger, vendredi et dimanche.

D’ailleurs, la tâche des Pats s’annonce ardue et ils en sont bien conscients, eux qui ont amassé 72 points en saison régulière, 29 de moins que leurs opposants.

«Nous avons fait préparer des chandails affichant sur le dos Against All Odds [en français, Contre toutes les attentes]. C’est un truc que les gars aimaient. Nous ne constituons pas les premières têtes de série, donc nous voulons prouver aux gens qu’ils ont tort et essayer de gagner le plus de matchs possible», a commenté Bedard au site NHL.com cette semaine.

«Je suis super motivé. Certes, l’année dernière fut décevante, car nous n’avons pu nous qualifier, même si nous sommes passés proches. Ainsi, tous les joueurs qui étaient de retour cette saison voulaient vraiment y arriver et pour nous, ceci est formidable.»

Du positif

Regina peut trouver des éléments positifs dans ses récentes performances, notamment ses deux derniers rendez-vous avec les Blades. Les deux équipes ont divisé les honneurs des parties en vertu d’un gain de 4 à 2 des Pats, le 19 mars, et d’une défaite de 3 à 2 cinq jours plus tard. Le complexe d’infériorité sera donc inexistant, jure le surdoué, qui a cependant été tenu en échec le 24 mars.

«Une seule erreur peut changer le cours d’un match. Nous savons cela et nous connaissons l’enjeu de chaque rencontre. Un jeu peut coûter cher, a averti Bedard. Ça reste néanmoins du hockey et nous nous préparerons comme nous l’avons fait toute l’année en nous concentrant uniquement sur Saskatoon.»