«Tu ne veux pas jouer pour Bill Belichick»

Plusieurs rumeurs envoient Lamar Jackson chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre depuis que le quart-arrière a demandé une transaction aux Ravens de Baltimore. Un ancien joueur étoile de l’équipe l’a toutefois prévenu par rapport à l’entraîneur-chef Bill Belichick.

«Lamar Jackson, mon frère, crois-moi, tu ne veux pas jouer pour Belichick», a écrit jeudi sur Twitter l’ancien demi de coin Asante Samuel, qui ne semble pas porter le pilote des 23 dernières années des «Pats» dans son cœur.

Ayant pourtant remporté deux Super Bowl sous les ordres de Belichick à ses cinq premières saisons dans la NFL, Samuel n’est pas un amateur de ses méthodes. Selon une entrevue donnée à Betway Insider en février, le retraité de 42 ans estime que l’environnement en Nouvelle-Angleterre était négatif et que Tom Brady est l’unique responsable des conquêtes des Patriots.

«Je me souviens d’une journée particulièrement. Nous avions gagné le match, mais il a insulté tout le monde après la rencontre. Tous marchaient dans le vestiaire avec la tête basse. Je me suis dit : "quel est le problème avec toi? Relève la tête. Ne laisse pas cet homme t’abattre. Nous venons de l’emporter".»

The Athletic a rapporté mercredi que Belichick et sa bande ne seraient plus dans la course pour attirer Jackson. Le joueur le plus utile de la saison 2019 a reçu l’étiquette de joueur de concession non exclusive des Ravens après sa demande d’échange.

Limité à 12 matchs en 2022, le quart a réussi 62,3 % de ses passes pour 2242 verges et 17 touchés. Il a également amassé 764 verges et trois majeurs avec ses jambes.