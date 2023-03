Travis Kelce échoue lamentablement à un test de connaissances

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce s’est soumis à un exercice quelque peu embarrassant lors d’un récent balado durant lequel il a tenté d’identifier tous les instructeurs-chefs de la NFL, sauf qu’il a lamentablement échoué.

Au cours de la baladodiffusion «New Heights», celui ayant remporté le plus récent Super Bowl était accompagné de son frère Jason, membre des perdants de la finale, les Eagles de Philadelphie. À un moment précis de l’extrait, le joueur des Chiefs est invité à examiner une photo de groupe des 32 entraîneurs; ce type de cliché est pris annuellement en marge des réunions des propriétaires de la NFL et comprend inévitablement plusieurs nouveaux visages.

Or, prenant le soin de préciser juste avant de s’exécuter qu’il est le pire pour nommer des gens, Travis Kelce commence à jumeler des figures à des équipes. Cependant, après avoir évoqué les Chargers de Los Angeles (Brandon Staley), les Giants de New York (Brian Daboll) et les 49ers de San Francisco (Kyle Shanahan), le joueur offensif s’est impatienté.

«Qui est-ce, au juste? Je n’ai jamais vu ce gars-là!», a-t-il notamment mentionné en éclatant de rire.

S’il a pu associer certaines formations à des visages, il a été incapable d’indiquer des noms complets, mis à part celui de Doug Pederson, des Jaguars de Jacksonville.