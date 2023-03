Schizophrène et sans-abri: cet ancien joueur de baseball encore épaulé par les Dodgers

L’ex-voltigeur Andrew Toles a vécu une descente aux enfers dès la fin de sa carrière dans le baseball majeur, en 2018. Les Dodgers de Los Angeles font toutefois tout leur possible pour venir en aide à l’homme de 30 ans.

Après ses trois années avec l’équipe californienne, Toles a dû composer avec plusieurs problèmes de santé mentale. Selon ce que sa sœur a révélé, il a fréquenté plus de 20 établissements de soins psychiatriques et souffre de schizophrénie et de troubles bipolaires. Il a notamment été arrêté en Floride, en 2020, puisqu’il dormait à l’extérieur d’un aéroport à Key West.

Le dernier match de Toles remonte au 30 septembre 2018, mais les Dodgers ont renouvelé son contrat chaque année depuis. Bien qu’il ne toucherait plus un salaire en vertu de cette entente, le natif de l’État de la Géorgie a ainsi accès à de nombreux avantages sociaux.

En sachant qu’un voyage en ambulance peut coûter plus de 1200 $ en Floride en 2023, on peut se douter que ce coup de main est grandement apprécié.

Lors d’une entrevue accordée au quotidien «USA Today», en 2020, Alvin Toles avait dressé un bien triste portrait de la santé mentale de son fils.

«La schizophrénie, c’est tellement difficile. Il ne peut même pas regarder la télévision puisqu’il entend des voix en même temps. Je l’ai vu regarder des matchs de baseball sur son ordinateur, mais je ne crois pas qu’il comprenait grand-chose.»