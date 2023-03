P.K. Subban partage une drôle de photo de Carey Price

La réunion de Carey Price et P.K. Subban avait fait chaud au cœur des partisans du Canadien de Montréal en janvier, à la soirée-hommage réservée à l’ancien numéro 76, et les deux bons amis aiment encore se tirer la pipe, comme le prouve une récente photo partagée sur les réseaux sociaux.

Peu de choses sont connues à propos de ce cliché que l’ex-défenseur a publié jeudi sur Twitter, mais il semble avoir été pris à l’Hôpital pour enfants de Montréal, un établissement lié à jamais au nom de Subban en raison de ses généreuses contributions. Portant un masque, Price fait alors mine de s’accrocher au bras d’une image grandeur nature de l’homme de 33 ans à la manière d’un enfant.

«Toutes ces années où mon ami m’a porté, moi et beaucoup de joueurs du Canadien de Montréal, sur ses épaules... Il est normal que je lui rende la pareille», a commenté Subban avec humour.

Le Torontois et Price ont évolué ensemble avec le Tricolore de 2010 à 2016. Les deux hommes ont connu les meilleurs moments de leur carrière respective pendant cette période. Le premier a été récipiendaire en 2012-2013 du trophée Norris, tandis que le second a mis la main sur le Hart, le Vézina, le Ted-Lindsay et le William-Jennings en 2014-2015.