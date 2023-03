Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 31 mars qui en valent le détour.

Hockey: Flames de Calgary c. Canucks de Vancouver

Les Canucks ne seront pas des séries éliminatoires à moins d’une gigantesque surprise. La troupe de Rick Tocchet n’a pas jeté l’éponge pour autant, comme en témoignent ses sept victoires à ses 10 derniers matchs. Elias Pettersson n’est plus qu’à cinq points du plateau des 100 et joue comme un homme en mission, tandis que Quinn Hughes connait la meilleure saison de l’histoire des Canucks pour un défenseur. Les Flames voudront éviter le piège que leur tendra leur rival canadien, mais ont déjà trébuché devant les Coyotes de l’Arizona et les Ducks d’Anaheim depuis le début du mois. Jouant devant ses partisans, l’équipe de Vancouver pourrait profiter des lacunes défensives des Flames et de l’inconstance de leur gardien de confiance, Jacob Markstrom.

Prédiction: Victoire des Canucks de Vancouver - 2,05

Baseball : Guardians de Cleveland c. Mariners de Seattle

Les Guardians et les Mariners ont presque fait jeu égal l’an dernier avec des dossiers respectifs de 92-70 et 90-72. Cleveland a terminé au sommet de la section Centrale de l’Américaine, dominant de la tête et des épaules ses rivaux directs. Au T-Mobile Park, Seattle a toutefois l’avantage du terrain et a surtout remporté six des sept duels en 2022 face aux Guardians. Ceux-ci devront aussi trouver une façon de remplacer le lanceur partant Triston McKenzie, qui est blessé. La Ligue des cactus n’a pas été très prometteuse pour les représentants de l’Ohio au mois de mars. Ç’avait été encore pire l’an dernier, alors il ne faut jamais compter les Guardians pour vaincus.

Prédiction : Victoire des Guardians de Cleveland – 2,45

Tennis : Leylah Fernandez/Taylor Townsend c. Magda Linette/Bernarda Pera

Fernandez a peut-être quitté sans tambour ni trompette la compétition en simple du tournoi de Miami, mais la Québécoise avait encore de l’essence dans le réservoir pour la compétition de double. La jeune femme de 20 ans et sa partenaire américaine Taylor Townsend ont atteint la demi-finale de l’événement, battant au passage les troisièmes et les septièmes têtes de série. Fernandez, 83e de la WTA en double, est toujours en quête d’un premier titre sur le circuit féminin, alors voilà sa chance. Linette et Pera ne seront pas à prendre à la légère, elles qui ont notamment éliminé la Canadienne Gabriela Dabrowski au premier tour.

Prédiction : Victoire de Leylah Fernandez/Taylor Townsend – 1,36