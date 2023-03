Les grands débuts de Devon Levi ce vendredi

L’espoir québécois le plus prometteur devant le filet, Devon Levi, effectuera ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Sabres de Buffalo, vendredi soir.

Au vu de ses performances incroyables dans les rangs universitaires, l’entraîneur-chef Don Granato a mis sa confiance entre les mains du jeune homme de 21 ans pour ce duel contre les Rangers de New York.

«C’est tout ce dont j’ai rêvé et encore plus. Ça fait un peu moins d’une semaine que je suis ici. Je me suis adapté. Je sais que l'enthousiasme est toujours là et qu’il sera là en permanence, mais je sais à quoi m’attendre», a indiqué un athlète très souriant en mêlée de presse, jeudi.

Ayant signé son premier contrat professionnel le 17 mars, le meilleur joueur de la Division Est de la NCAA aurait pu poursuivre son parcours avec l’université Northeastern. De toute façon, Levi avait peu à prouver à ce niveau, comme le démontrent ses statistiques pour la saison 2022-2023.

L’ancien choix au repêchage des Panthers de la Floride a maintenu un dossier de 17-12-5 avec un taux d’efficacité de ,933 et une moyenne de buts alloués de 2,24. Sa saison précédente fut encore meilleure, avec une fiche de 21-10-1, un taux de ,952 et une moyenne de 1,54.

«Ses accomplissements au niveau collégial témoignent de la qualité de son travail, a commenté Granato. C’est un atout majeur. Nous avons l’impression qu’il a profité de son passage au collégial pour se préparer pour ce moment, cette opportunité.»

Un sentiment irréel

Il s’agira de toute une commande face aux Rangers, une équipe déjà qualifiée pour les séries éliminatoires. Avec neuf matchs à disputer, les Sabres n’ont pas encore levé le drapeau blanc et se retrouvent à quelques points seulement d’une qualification.

«C’est irréel, mais je ne voudrais pas que ça se passe autrement. Affronter les meilleurs, c’est pour ça que je suis ici. Je suis excité, ce sera un gros défi», a assuré Levi, qui a eu plusieurs jours pour apprivoiser son nouvel environnement, dont le KeyBank Center.

«Nous avions dit avant même son arrivée que nous voulions qu’il s’habitue à l’équipe et à ses nouveaux coéquipiers, qu’il ait du temps pour s’entraîner et qu’il développe des relations, a expliqué Granato. Nous savions que nous l’enverrions dans la mêlée, c’est ce que nous voulions, selon son adaptation.»

Sur les réseaux sociaux, d’anciens gardiens de la LNH comme Kevin Weekes et Curtis McElhinney se sont aussi dits emballés par le début de carrière du natif de Dollard-des-Ormeaux. Celui-ci était attendu, Levi captant l’attention de la planète hockey à la conquête de la médaille d’or par le Canada au Championnat du monde junior de 2021.