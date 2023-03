«Le duo Gorton-Hughes est tellement divertissant»

Dans l’épisode de la semaine du balado de TVA Sports «Femme d’Hockey», Isabelle Ethier reçoit celle qui est responsable de «gérer l’humain» chez les Canadiens de Montréal : Geneviève Paquette.

Cette dernière porte une multitude de chapeaux. Elle est vice-présidente engagement communautaire du Tricolore, directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, membre du comité consultatif du gouvernement sur le hockey, en charge du développement du hockey mineur pour les Canadiens, en plus de siéger sur le comité aviseur de la LNH ainsi que sur le conseil d’administration de Hockey Québec et, finalement, fière «hockey mom». Eh oui, on parle ici d’une seule et même personne!

Geneviève Paquette est un pilier important de l’organisation autant pour les joueurs et leurs familles que pour les dirigeants. Dire que cette aventure a commencé par un emploi étudiant... de placière! Quel parcours!

Dans l’épisode qui lui est consacré, elle discute des quatre hommes des Canadiens qui occupent une place de choix dans son cœur, des rencontres touchantes avec nos «Glorieux», les partisans et les enfants, et nous dévoile qui sont les membres de l’organisation les plus divertissants. Vous serez surpris de sa réponse!

Aujourd’hui, on met Geneviève Paquette sous les projecteurs pour vous faire découvrir une grande dame des Canadiens qui travaille dans l’ombre. Vous serez assurément charmés par la sensibilité et le dévouement de cette leader.

Voyez cet épisode dans la vidéo ci-dessus ou ici en version audio :

SOMMAIRE DU BALADO :

On parle hockey (02:23)

Retour sur certains moments reliés au hockey :

Pourquoi as-tu choisi le hockey en 1991?

Quelle a été ta rencontre la plus marquante?

La question qui tue! Qui est la personne la plus espiègle de l’organisation?

À travers les années, as-tu vécu un moment cocasse?

Tirs de barrage (15:29)

Segment dans lequel Isabelle pose plusieurs questions en rafale à son invitée :

Investir ou dépenser?

Puissance ou endurance?

Ailes de poulet Buffalo 911 ou sel et poivre?

Changer le passé ou voir le futur?

Youppi! ou Métal?

Place aux femmes (18:53)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport :

Selon toi, quel est le plus grand défi des conjointes des joueurs des Canadiens?

Est-ce qu’il y a une femme dans le hockey qu’on ne connaît pas à sa juste valeur?

La passe sur la palette (24:52)

Le hockey, c’est un jeu de passes. La plupart des buts se font grâce à une aide :

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie?

Si je te donnais l’occasion de faire une passe sur la palette à un organisme, ce serait lequel?

Échos de vestiaire (31:37)

Isabelle demande à son invitée de nous raconter une anecdote :

As-tu une anecdote à nous raconter, un moment inédit que tu voudrais nous partager?

Le balado «Femme d’Hockey» est présenté par IGA.